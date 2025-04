Novo poniženje: Sanja otkrila da Markov otac ide kod vračare, ponovo ga napljuvala, Marko morao hitno da reaguje! (VIDEO)

Ponizila ga kao nikad!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Stefanoviću kako bi progovorio o svojim problemima sa Sanjom Grujić zbog svoje porodice.

- Marko, šta se izdešavalo posle video klipova i svađa koje ste imali u Pabu kada ti je Sanja rekla: ''Možeš da se vratiš kući'', kako se osećaš posle svih uvreda? - upitao je Milan.

- Rekao sam da to nije lepo što mi je rekla i da sam joj oprostio. Ja sam dobio nervni slom u subotu, nakon što smo dobili informaciju šta je moj brat izjavio. Pogodilo me što Sanja nije razgraničila moj odnos sa ocem, a mene ona nikad nije odvojila od porodice. Više puta mi je ona govorila da idem kod majke i da budem sa njom - rekao je Marko.

- Šta ti je značila rečenica: ''Ja perem i porodicu i Sanju'' - rekao je Milan.

- Moj brat može da kaže šta hoće, ja mislim da je on pljuvačinom mene potvrdio neke stvari. Vidim da napolju on izjavio neke stvari koje nemaju veze s vezom. Ja nikada nisam opljuvao svoju porodicu, već sam rekao kako sam se ja osećao. Nikada nisam pričao o porodici nego o tati. Sanja mora da razgraniči neke stvari - rekao je Marko.

- Sanja je otkrila da tvoj otac ide kod vračare - rekao je Milan.

- Da, išao je njegov otac, a ne porodica. On je mene i Marka nagovarao da idemo kod neke žene u Leskovac kako bi nam pogledala da li imamo vradžbine - rekla je Sanja.

- Ta žena nije vračara već je žena koja ima kliničku smrt, pa može da predviđa neke stvari. Ja razumem da je Sanja povređena što ljudi pričaju za njenu majku da je vračara, ali ja nikad nisam rekao za njenu majku. Ona sukobe sa drugim ljudima prebacuje na mene i ne znam zašto to radi - rekao je Marko.

- Sanja je predstavljala vaš odnos savršenim, a ne drugi ljudi - rekao je Milan.

- Moj odnos nije savršen, ali ne treba da se poredi sa drugim odnosima jer naša veza traje preko dve godine - rekao je Marko.

- Kako si se osećao kada ti je rekla da se vratiš kući? - upitao je Milan.

- Ne znam ni šta je mislila u tom trenutku, nek sad objasni. Ja ću da živim sam ako treba, ali mislim da mi zajedno pod ruku trebamo da odemo u naš stan - rekao je Marko.

- Ja ne mogu da utičem na njegov odnos sa porodicom, a mnogi su mene optužili da sam mu rasturila porodicu. Htela sam da mu dam do znanja da između mene i svojih roditelja nikad ne mora da bira i da čak iako raskinemo, ja bih bila srećna da se on pomiri sa roditeljima - rekla je Sanja.

- Vi ste imali savršen odnos pre nego što smo ušli ovde i ne znam kome ti želiš da dokazuješ. Ono što sam ja izneo ovde, nismo dobili nijedan demant već samo pljuvačinu nje i njene majke. Ja nikada nisam ispričao neke stvari o mom ocu, ali mene je to pogodilo i sada sam to rekao. Zašto on ne objavi stvari i demantuje me - rekao je Marko.

- Oni tvrde da je Sanja njima otela dete iz kuće - rekao je Milan.

- Ja sam svoje stvari pokupio i otišao sa svojom devojkom jer nas oni nisu tu prihvatili - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić