Au, kakvo poniženje! Gastoz razvezao jezik, pa žestoko spustio Aneli Ahmić: Istetoviraj Janjuša i Staniju! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić govorila da strahuje da će Ena Čolić biti bolje plasirana od nje.

- To je Anelina najveća bol, to mi je mizerno. Zamislite ko mene ogovara Slađa i Aneli. Došlo je na ono što ja pričam, to joj je najgore, a ne da joj udaraš na sestru ili dete jer to prašta. Nju je zabolelo jer je Gastoz rekao da bi bila kao Mrvica i to priča kroz plač - govorila je Ena.

- Gastoz me je povredio kad je govorio da sam ja niko i ništa da se za mene ne bi znali i da treba da tetoviram Mrvicu i Kristinu. Bila sam razočaran jer me je Gastoz ponižavao to jutro. Ja sam se osvrnula na Enu jer me je ona najstrašnije povređivala, a Mateja je tu najmanje bitan - dodala je Aneli.

- Samo da objasnimo da i ona nema lepo mišljenje o sebi čim kaže da najbolji najgore prolaze i da će biti ispod Ene. Uhvatila se za jednog od najzanimljivih likova, a to je Janjuš, pa se svašta izdešavalo. Isti taj Janjuš je rekao da ništa gore nije upoznao na ovom svetu, tako isto je i Luka ponovio. Njen ulazak ovde i Asmin koji ju je prevario, a da nije bilo Stanije niko o tome ne bi ni pričao. O ovoj personi nema lepo mišljenje njen bivši muž, njen bivši partner, a ni Luka kad je u elementu. Ušla si ovde kao ostavljena žena jer te je muž prevario sa Stanijom, treba da istetoviraš Staniju i Janjuša jer da si ušla ove sezone bila bi u rangu Mrvice, Slađe i Kristine nebitnih ljudi i ti si jedno mrtvo puvalo - pričao je Gastoz.

- Što mi je onda pisao poruke i zvao me u spot? - pitala je Aneli.

- Sve sam ih je muvao. Ako ovo radi čoveku u rijaliti mogu da zamislim šta je jadan Asmin sve prošao - dodao je Gastoz.

- Meni je veći bio flet Mateje i Aleksandre, nego što sam videla nešto sa Aneli - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić