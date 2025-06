NOVA DRAMA TRESE BELU KUĆU: Karić optužio Đedovića za glavnog krivca zbog kraha veze Luke i Aneli, Marko razvezao jezik i žestoko opleo! (VIDEO)

Žestoko razotkrivanje!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević vratio se u Belu kuću sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem, nakon što je test za trudnoću pokazao da ona nije u drugom stanju. Stefan Karić je prvi dobio reč, kako bi otkrio šta je razgovarao sa Lukom Vujovićem i kakve zaključke ima o njihovom trenutnom odnosu.

- Njihov odnos se promenio otkako je Aneli stupila u kontakt sa Đedovićem opet, on nije mogao da veruje da pljuje po sebi, porodici i njemu. Zamera joj jer ga blati kod Đedovića i neke stvari ne priča sa njim. Sinoć sam rekao da neke stvari koje traži od Đedovića da joj pomognu verovatno idu iz rehaba - govorio je Karić.

- Ne sećam se da je krah veze krenuo od našeg pomirenja, nego su i pre odlaska na tajni zadatak imali svađu i on je sa Sandrom razgovarao ispred diskoteke. Imali su sve vreme svađe i to nema nikakve veze sa mnom. Ja njon nikad ne govorim da ne bude sa Lukom, čak joj govorim da oni razgovaraju, a ne da razgovara sa mnom. Ona meni priča koje probleme imaju, ali zato što ne priča sa Lukom. To rade i ostali sa mnom, pa mislim da je ovo neka delom smišljena priča i opravdanje za krah da se svali na mene - dodao je Đedović.

- Ja sam rekao da mislim da je razlog ona, a ne Đedović, isto bi bilo i da ide kod Gruje. Ja sam bio sa Aneli u izolaciju kad je bio Đedović, ona je satima plakala, a on se smejao. Doživeo sam da ide kod tog istog čoveka i da me pljuje - rekao je Luka.

- Ja na papiru ne znam šta je bilo, jer ja taj papir nisam ni video. Aneli je došla kod mene i rekla da on nju navlači i da joj potura papir ispod šanka na kojem joj piše kako treba da se ponaša - dodao je Đedović.

- To je laž jer je Aneli rekla da nikad nije htela da vidi papir - dodao je Luka.

- On laže, pisao je nešto stalno - poručila je Aneli.

- Meni je svakako bolesno da nakon 20 dana od rasprave mu ona prilazi i govori da li ja njoj zameram Karića. Ja sam rekao da Đedović nije problem, nego Aneli. Nemam problem da pričaju po pet sati, nego o čemu imaju potrebu da pričaju. Pričala je petoro ljudi da je bole grudi, a to nije Đedoviću rekla. Ja ne kažem da je ona potencirala, ali ne treba da ispada da sam ja nametao da hoću test. Ja da sam hteo otišao bih kod Stefana i rekao joj da je možda trudna - pričao je Luka.

- Ti ne kriviš Đedovića zbog vas i Karić je ovo lupio? - pitao je Milan Milošević.

- To je moje mišljenje - dodao je Stefan.

- Nema veze s vezom da je Đedović kriv, to je zbog Lukinih postupaka - rekla je Aneli.

