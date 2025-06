Maratonski haos Luke i Aneli: Tikva pukla kao nikad pre i pale žestoke prozivke, Sandra ponovo zakuvala čorbu! (VIDEO)

Žestoko!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi progovorila o odnosu s Lukom Vujovićem.

- Ja sam odlučila da ispoštujem njegovu odluku. On koristi Sandru, a ja ono što osećam moram da kažem - rekla je Aneli.

- Da li je Luka kriv što takmičari pričaju da si aljkava i štrokava? - upitao je Luka.

- Da, tako je - rekla je Aneli.

- Ja ću sada da ti kažem da mi ne dolaziš sutra na rođendan. Od sada ću pričati s ljudima i više me niko ne zanima. Ona je meni rekla da neće doći na rođendan, a sada kaže pred svima da će doći na rođendan - rekao je Luka.

- Je l' si provalila da se on opet zbližava sa Enom? - upitao je Darko.

- Da, naravno da da. Ona sada pokušava da zauzme moju stranu jer je zaratila s Anđelom, ali ništa od toga - rekla je Aneli.

- Luka nikad neće biti s njom, oni se samo takmiče ko će biti veća žrtva u ovom odnosu. On mene ne zanima, on hoće da dobije moju povratnu ali je neće dobiti. Ja njemu niti verujem niti ne verujem jer on mene stvarno više ne zanima - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić