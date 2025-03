Mama plače od sreće, a ja od tuge: Stefani otkrila Munji zbog čega je drugo stanje jako teško prihvatila! (VIDEO)

Otkrila mu sve detalje koje je propustio!

Stefani Grujić i Danjel Dujković Munjez osamili su se u pušionici i razgovarali o svemu što se izdešavalo tokom njene trudnoće, kao i o njenoj ljubavi sa Jovanom Tomić.

- Ja sam pozvala mamu i rekla sam joj: "Mama, ja sam trudna". Ona je rekla da su to lepe vesti. Došla sam kod Jovane, rekla sam joj kako stoje stvari i rekla da to neću, a ona je u tom trenutku bila lagana. Otišla sam na prvi ultrazvuk, mama plače od sreće, a ja od tuge. Tu kreće pakao. Rekla mi je da nosim dečaka i da sam 15. nedelja. Ja sam rekla da to neću, a oni meni da nema šta dalje jer je beba već velika - govorila je Stefani.

- Šta je bio najveći razlog? Zbog mene ili je l' si mlada? - pitao je Munja.

- Volela bih, ali mi nije bilo vreme tad. Moj život je krenuo u jednom pravcu i sve se okrenulo. Ti bi svakako saznao čim bi izašao napolje. Imala sam frku oko bolnice i stvarno sam imala probleme oko trudnoće. Ja sam mislila da ja to neću izgurati - rekla je Stefani.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić