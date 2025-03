Duša me boli: Gastoz priznao Anđeli koliko mu je krivo zbog žestokog sukoba koji su imali (VIDEO)

Otvorio joj dušu!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz razgovorom su nadoknađivali sve što su prethodnih dana propustili, a on je odlučio da joj prizna koliko mu je krivo što se drao na nju tokom sukoba koje su imali.

- Danas ti je lice bilo kao da su ti javili da ti je neko umro, danas i juče. Možda ti jesi sumnjao, ali bio si van sebe, iskreno. Pogotovo otkako si me video da se sunčam - rekla je Anđela.

- O tvom d*petu ćemo da pričamo drugi put, stvarno je fascinantno - dodao je Gastoz.

- Zamisli neko da mi prilazi svaki dan da me muva, kako bi se osećao? - pitala je Anđela.

- Misliš kako bi se on osećao? On bi se osećao četvrti dan na pokojnika, a ja super. Ja volim što ti grmiš. Meni ako devojku ne gleda ceo grad, bolje da je nemam. Sad znam da će da bude lepo. Ovoga da nije bilo i da si mi hladno čestitala rođendan tu bih stvarno... Uvek dajem prostora, ne možemo mnogo da pričamo i znam gde sam i kako se osećam. Jesi bila hladna, ali sam se držao i samo sam čekao sutra. Sutra bi ti bio poslednji momenat da dođeš i čestitaš mi rođendan i budeš hladna. Da li hoćeš šablonsku priču da mi je žao svaki put kad se izderem na tebe? - dodao je on.

- Preskočićemo to sad - rekla je Đuričićeva.

- Anđela, duša me boli. Prgava si, ali ja sam gori. Mi ćemo ovde naj*bati - nastavio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić