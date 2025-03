Munjez istakao koliko mu je stalo do malog Koste i Stefani, pa otkrio koliko mu smeta kada čuje jezive detalje njene veze sa Matorom... (VIDEO)

Otvorio dušu!

Kao i svake nedelje uveče voditelji razgovaraju sa učesnicima u 'Šiša-baru', a naredni gost bio je Danijel Dujković Munjez. On je na samom početku razgovarao o svom odnosu sa Stefani Grujić.

- Unela mi je neku novu energiju Stefani, volim da provodim vreme sa njom. Tu sam za nju da joj napravim limunadu, čaj... Mene te stvari ispunjavaju, popravlja se od kad je ušla - rekao je Danijel.

- Kakve su sada tvoje emocije, da li težiš ka pomirenju? - pitala je voditeljka.

- Ne znam, prija mi kada se zezamo na ovu stranu... Odvojio sam se namerno danas na sat, dva, a ona je došla da me traži... Mislim da joj prija, pa kada oseti da se zaletela, ona kaže 'to je zbog deteta'. Neka za sada ide ovako lagano, ona je devojka koju sam najviše voleo, majka mog deteta... Ove stvari koje sada iznosi, nije mi prijatno kada slušam, ali sama je kriva za to - rekao je Munjez.

- Koliko ti znači što ti je rekla da ćeš moći da viđaš dete? - pitala je voditeljka.

- Mnogo, prvo je rekla da ću biti 'NN', onda da mogu da dodam svoje prezime... Meni to znači mnogo - rekao je Munjez.

- O kakvim planovima sve pričate? - pitala je voditeljka.

- Maštamo o nekim stvarima... Pričao sam da ću da ga vodim na utakmice, svašta nešto - rekao je Munjez.

- Slušaš danima detalje svađa Matore i Stefani, pa spominju neku lomljavu kolica, spominjanje Koste, koliko ti je to teško? - pitala je voditljka.

- Mnogo mi je teško kada čujem sve te detalje. Malo sam kivan i na nju, što je trpela sve to. Opravdavam samo što je bila u drugom stanju. Matora je morala da zna da živi sa trudnicom, morala je da bude tu za nju. Mislim da je još malo Stefani štiti... Deluje mi kao da ima malo emocije prema njoj, to mi smeta. Ne dozvoljava mi da je napadnem. Ne sme da spominje moje dete, to neću da dozvolim nikada, uvek ću da se umešam - rekao je Munjez.

- Kako je moguće da je Matora zaboravila da ti prenese onu bitnu informaciju?

- Verujem Stefani sve, apsolutno imam pravo da verujem da je Matora sakrila namerno od mene. To me je mučilo mnogo, noćima sam znao da šetam po imanju. Sada ću da gledam da popravim sve, da rešavam probleme sa Stefani - rekao je Munjez.

- Kako gledaš sada na onaj razlog što ti nije rekla za trudnoću? - pitala je voditeljka.

- Ne verujem ja u taj razlog iskreno, siguran sam da je to Matorina manipulacija. Stalno je znala da joj prebacuje nešto za mene. U glavi će mi zauvek ostati to da mi nije rekla, ali isto tako pokušaću da ne spominjem - rekao je Danijel.

Autor: K.K.