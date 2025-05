Dozvolila je svakome... Terza se obratio Milici Veličković, na sve načine pokušava da je odvrati od veze sa Rajačićem, pa ga Stanić urnisao! (VIDEO)

Otvorio dušu!

U toku je "Mićina igra istine". Na samom početku Mića je podigao Enu Čolić kako bi prokomentarisala večerašnje procente.

- Tako smo i pričali da će biti. Mislim da će Anđela i da pobedi. Meni nikad nije bilo bitno, čak ni onda kad sam razvalila. Znam da ću ovde biti do zadnjeg dana - rekla je Ena.

- Meni je jako drago. Anđela mesecima trpi napade. Dobila je sad vetar u leđa da što više gazi ove ološe. Treba da bude uzdignute glave i nasmejana. FIjasko Ivana Marinkovića. Ove godine je doživeo da ima četiti posto u duelu sa Enom koja je prvi put ove godine. Ena sa vremena na vreme sve više gubiš podršku, a Ivan je već izgubio - rekao je Uroš.

- Ovo ej top jer sam već treći put nominovana sa tri favorita - rekla je Anđela.

- Ovo je realno. Ja sam rekao da Anđelu vidim kao pobednika. Ako ona bude imala koliko svi oni ukupno imaju, to je apsolutni favorit. Enini procenti su ono što smo očekivali - rekao je Bebica.

- Nikada ovi procenti nisu pokazali u finalnoj večeri. Ena me oduševljava i da se njeni ozbiljno troše, svakih nedelju dana. Ovo mi pokazuje da je Anđela u pravu što se Pavla tiče i da joj veruje narod - rekao je Karić.

- Definitivno Anđela pobeđuje ove sezone, za sad što vidimo - rekla je Aneli.

- Ja sam očekivao da ću imati bar 15. Anđela, Gastoz, Ena i Karić su neki ljudi koji su odskočili. Ne verujem da bi neko od nas ostalih imao veću razliku

- Kako reaguješ na Miličine reakcije za ovu temu

- Ne verujem da je to istina. Ako je tako ne znam zašto bira neku osobu poput Terze koja je švaler, jedino da dođe u devetku i da plače. Onda je i ona treća osoba u odnosu. Jelena nije znala da li je ostavljena, ona je i dalje u vezi - rekla je Sofija.

- Ne može da se poredi težina Terzinog postupka. Ali mi je ovo užasno što ona radi, ne znam šta joj to treba, jedino da tera Terzi neki inat. Milan je rekao da je Milica izjavila da je oduvek bila fej veza Uroša i Jelene - rekao je Munja.

- Svi su komentarisali da je on ušao u vezu sa Jelenom, svi su govorili da je Uroš fejk i svima je bila smešna priča - rekla je Matora.

- Na put njenoj sreći neću da stajem. Uroš je neko ko je gori od mene pet puta. Dok je Aneli bila u vezi sa Matejom on se umešao u taj odnos, umešao se u brak od šest godine, sa Grujom je bio dobar pa je spavao sa Mimom. Ne znam šta joj to treba da se povezuje sa rijaliti igračima i da govore kako su je j posle. Ako je ona ovde govorila da se Sofija treća u odnosu, šta da kažu sad za nju koja se umešala u vezu Jelene i Uroša. Najgore su se komentarisali, govorio joj je da ku*va. Evo sad Jelena plače, šta je ona sad? Njoj te stvari ne trebaju. Dala je svima za pravo da mi svako ovde kaže: "Šta ti pričaš, Rajačić ti čuva i šeta dete". Još sam neke priče čuo, ali neću da iznosim. Ako je njena sreća to nek radi i uživa samo da se beba ne stresira jer je mala - ispričao je Terza.

- Zbun je malo što je pozdravila samo Ivana Marinkovića. Tad je rečeno da je Rajačić hvalio Jelenu. Ne mogu da osuđujem ni jednu, a ni drugu stranu. Terza nema pravo da se ljuti - rekao je Bebica.

- Svi svoja sra*a pokušavaju da peru preko Milice. Šta si ti uradio smatram da nemaš pravo da joj pridikuješ. Njihova veza, Uroševa i Jelenina mi je bila lakrdija. Uvek ću biti uz Milicu. Ne slažem se sa njenim izborom jer Uroš nije za nju. Ali ako je ona srećna ja je podržavam. Jelena je preljubnica koja je prevarila svog muža. Sem Anđele ja ovde nemam prijatelje. Vaše sra*e nećete oprati - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić