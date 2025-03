Nije to ta emocija: Matora priznala da se ohladila od Stefani, Ivan pokušao da je usmeri da ne pravi iste greške! (VIDEO)

Dao joj savete!

Ivan Marinković pokušao je da posavetuje Jovanu Tomić Matoru i skrene joj pažnjena greške koje pravi u odnosu sa Stefani Grujić.

- U petak je izgledalo kad ti je napomenila tri prevare ja sam gledala ti si se smejala. To izgleda kao da ti je prijalo što si to uradila i da očekuješ njen napad. Ti moraš da razumeš nju jer je bila u takvoj situaciji - rekao je Ivan.

- Da se nije desila poslednja svađa... To raskid, dopisivanje... Te devojke što sam častila, ona je to oprostila. To je bilo u drugom mesecu veze. Meni se u danu srušilo sve, a imale smo najidealniju vezu. Ja da se nisam razočarala i da nije bilo te svađe mene je samo to kočilo da se pomirimo. Desila se takva svađa, haos... Šta će dalje da bude, a dete je tu? Moji su rekli da ne žele da mi neko kaže tako nešto. Dragana ovde kao da je pala s neba, kupila me je. Pažnja, nema problema. Ja ne lažem, kunem ti se. S druge strane ne mogu da kažem da mi je svejedno kad vidim Stefani, ali to nije ta emocija - dodala je Matora.

- Meni je bilo logičnije da te urniše. Pusti je sad, sve što na silu radiš izgleda kao da je juriš - rekao je Marinković.

- Ma nisam joj do danas prišla, sve vreme sam sa Draganom. Ja ću da biram reči kad budem pričala o raskidu - natavila je Matora.

Autor: A. Nikolić