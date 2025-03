Ko je veći folirant? Novi rat Sofije i Terze trese Belu kuću, pale žestoke provokacije! (VIDEO)

Haos u Eliti!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a već nakon prvog pitanja došlo je do sukoba između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Terza, zašto misliš da je Sofija folirant i da se promenila? Zašto misliš da prijatelji imaju loš uticaj na nju? - pitao je Mića.

- Njoj odgovara da se vrti ova priča i da ostane u temi do kraja. Smatram da je folirant, to je više puta pokazala. Ona za stolom uvek mene kanali, a sa strane govori kako ne može da mi kaže sve. Kad dođem u krevet kod nje priča drugačiju priču, savetuju je Sandra i Kačavenda. Mene za nju boli k*rac, ja više ne idem za njom - govorio je Terza.

- Sve što je rekao nije istina, nemam savetnike. On je zbog rijalitija ušao u vezu sa mnom, ja to tvrdim. Ne mogu nakon Miličinog ulaska da nestanem u ovom prostou. Ja mislim da je on folirant. Ne dobacujem mu jer je folirant nego mi tako nalaže situacija. Nekulturan je jako, ovako se nije ponašao. On je sve folirao, želeo je da mi priđe, a nije mogao zbog situacije - pričala je Sofija.

- Ti si meni sprdanja - rekao je Terza.

- Od prvog dana - dodala je ona.

- Ne, nisi. Drago mi je da sam odlučio i da sam se sklonio. Ja sam tebe odj*bao. Pokazao sam da mogu da te imam. Imao sam te na jedno veče - pričao je Terza.

- Meni je važno da mi je stigao znak koji sam očekivala i za 8. mart mi je stigla poruka koju sam očekivala. Dobila sam podršku od osobe koja mi je bitna - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić