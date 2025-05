Ne mogu da se obuzdaju: Rat Bebice i Luke se nastavlja, pale žestoke provokacije (VIDEO)

Brutalno prepucavnaje!

Luka Vujović i Nenad Macanović Bebica nastavili su žestoko da se vređaju i provociraju u dvorištu Bele kuće.

- Uvek sam birao ko će da mi bude k*rvica - rekao je Bebica.

- Možeš njenu mamu da uzmeš koju si nazivao dr*ljom - dodao je Luka.

- Tebe sam izabrao... K*rvica ne mora da znači da se j*beš, mogu da te šetam po dvorištu. Malopre sam te šetao i išao si za mnom kao ker - rekao je Macanović.

- Možeš ovde da me šetaš. Moraćeš napolju da me šetaš, napolju ti zvonim i ti me šetaš - poručio je Vujović.

- Kaži, mišiću - rekao je Macanović.

- Ti i ja ćemo napolju drugačije da se upoznamo - dodao je Luka.

- Velika razlika između tebe i mene je što ja o tebi znam sve, a ti o meni ništa - pričao je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić