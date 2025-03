Ovo su samo dva dana, ko zna šta je još bilo: Bebica udario žestoko na Matoru, zauzeo stranu Stefani Grujić, a onda je Jelena RAZVEZALA JEZIK (VIDEO)

Haos!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", podigao je Milosavu Pravilović kako bi dala svoj sud o odnosu Matore, Munjeza i Stefani Grujić.

- Ja sam sa 20 rodila isto, to se sve desilo u rijalitiju. Matora je 15 godina starija od nje, imala je pažnju, ona je bila u drugom stanju agresivna i sve to, što je normalno, drugo stanje sve to nosi. Kad-tad će se pomiriti sa njim, a Munja će biti ekstra otac, a ovde ne može da dođe do toga nikako. Ona je devojka divna - rekla je Milosava.

- Ko zna šta je tu sve bilo, mi ovde pričamo o dva dana šta je sve bilo, a šta je ostatak?! Dolazimo do toga da Matora, u trenutku kada joj majka umire, najbitnije joj je da se alkoholiše i da nađe utehu u alkoholu...Imamo i tu priču o upadu policije, tu se vraćamo na taj stres. Ako je sve ovo bilo u dva dana, ko zna šta je sve bilo?! Stefani ne trpi kada neko laže, ona odmah krene da priča istinu. Matora, ona nadovezuje jednu i drugu stvar, u svađi provuče nešto i onda se tako priča o tome - rekao je Bebica.

- Svi ljudi koji su hteli da stanu Matoroj u zaštitu, rekli su da je tu Stefaninu odluku podržala iz ljubavi, a Stefani rekla da je sumnjala 150 puta da je vara...Matora je rekla da Munja sada manipuliše Stefani, ona nije nimalo glupa, ona je izašla polupana i trudna, još odnos sa Matorom koja je bila katastrofa. Velika Matorina ljubav koja je opravdavala, sada se pokazivala kao nikakva. Em što se sumnja da si je varala, nego si se posle sedam dana zaljubila. Sada, može da se sumnja da ti nikada nisi volela Stefani, a kod nje vidimo ljubomoru i da ima neke emocije - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić