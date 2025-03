Kajem se, nisam razmišljala: Aleksandra završila u suzama zbog vrele akcije sa Ivanom, uverena da ju je preveslao kao niko (VIDEO)

Žestoko!

U emsiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za muškarce koji su se najmanje potrudili oko žena za 8. mart.

Treće mesto zauzeo je Borislav Terzić Terza.

- Jeste najgori. Ja sam želela da ga navedem, ali zbog sukoba i stvari koje je počeo pokvareno da radi nisam htela da ga spomenem. On treba da se nalazi na anketi jer sve smišljeno radi sa svakom ženom, pa i sa mnom. Našao je drugu, treću, a videćmo ko će biti šesta. Treba da se nalazi na tom mestu - rekla je Sofija.

- Terza je jako pažljiv prema ženama od prvog dana - dodala je Aleksandra.

- Neka lupetaju, ne zanima me šta baljezga. Bitno je da je Ana Spasojević dobila večeru i ružu, Aleksandra je dobila poljubac, a Anastasija pažnju. Ova priča me ne zanima i zamoliću je da me izuzme - govorio je Terza.

Drugo mesto zauzeo je Jovan Pejić Peja.

- Ubeđivala sam ga da nema šanse da je on tu, očekivala sam Ivana i Munju. Ja se ne slažem. Peja je generalno nezainteresovan za sve, ali njegova partnerka je vrlo zadovoljna jer da nisam ne bih ostajala u ovom odnosu - rekla je Ena.

- Peja se najgore ponaša prema svojoj devojci, ali shodno njegovim godinama stvarno se najlošije ponaša - dodao je Ivan.

- Ja sam flegma, mene to ne zanima kao dan, pažnja se posvećuje svakog dana. Nikad je nisam prevario, niti koketirao sa drugim devojkama. Ne zanimaju me komentari ljudi - poručio je Peja.

Prvo mesto zauzeo je Ivan Marinković.

- Tačno sam znala! Ja se slažem da je tako. Aleksandra je jedna osećajna i dobra osoba, radila je srcem, dok je Ivan hladan, nezainteresovan... Kaže da je ova takva, a ustvari je on taj. Ja nemam ništa protiv, ali ljubavi kod tebe jako malo ima - govorila je Milosava.

- Ja jesam namazan, ali sam najiskreniji i retko kad lažem u rijalitiju. Ja sve godine pobeđujem istinom - dodao je Ivan.

- Nešto mi je uvek govorilo da tu nešto ne štima. Mislim da se on dobro folira. On kaže da sam ga nasankala, ali mislim da je on mene... Kajem se što sam imala s*ks sa njim, to mi je.... Ja imam sestriće, oca, nisam razmišljala - rekla je Aleksandra.

- Ne bih joj više davao na značaju - poručio je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić