SVE JE URADILA DA POMOGNE OCU: Sandra otkrila koju žrtvu je podnela, a onda je Aleksandra progovorila o ubijenom momku (VIDEO)

Nije im lako!

Jovana Tomić Matora je nakon toga otkrila koju najveću žrtvu je podnela zbog nekoga:

- To je ono kada smuvaš ružnu ribu da bi ortak smuvao lepšui - rekla je Matora.

- Žrtvovala sam svoju odevnu kombinaciju jutros- rekla je Sandra pa je nastavila:

- To je moj otac moram da kažem, morao je na operaaciju na VMA, i nisam htela da sazna da sam ja to pojurila da rešim, a on i ja smo se nakon toga pomirli i ostali u dobrim odnosima - rekla je Sandra.

- To je kod mene bilo za muškarca kojeg su ubili, on je znao da mu se sprema ubistvo, ja sam ostala sa njim iako se znalo da njemu preti ubistvo, borila sam se za njega. i ja sam pomagala jedno sirotišut - rekla je Aleksandra.

Luka Vujović je govorio o odnosu njega i sina pre nego što je otišao u zatvor te je priznao da je sve uradio samo da bi se video sa njim, a nakon njega je Karić ustao:

- Ja neke stvari ne mogu da pričam, ali šta god da sam uradio za mene nije bila žrtva. Sada smo ovde da se žrtvujemo za bolje sutra, a ovde ne mogu da pričamo ovde. - rekao je Karić.

- Ja sam se žrtvovao za moju sestru, razgovarao sa sa nekim profesorom koji je nju kinjio te sam ja morao da reagujem - rekao je Mateja.

Autor: N.B.