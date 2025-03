Ona je u trenutku porođaja bila s drugom, A TO NIJE PREVARA VEKA?! Matora progovorila o emocijama prema Stefani, Đedović napravio usporedbu s njenim odnosom s Anitom (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja novinara", naredno pitanje pročitao je Stefani Grujić i Jovani Tomić Matoroj.

- Na instagramu ste predstavljale vezu kao idealnu, Matora je govorila da je Stefani njena ljubav života, šta bi sa tim - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekla i pričala sam sa tim, od svih mojih veza, čak i one najduže, najviše mi je bilo sa njom podrške i svega, totalno drugačija veza i odnos. Toliko smo delili... - rekla je Matora.

- Apsolutno je isto pričala za Anitu - rekla je Kačavenda.

- Volela sam je, desilo se, razočarala sam se i ohladila - rekla je Mator.a

- I ja sam mislila da je to tako, bila sam njena ljubav najveća, a za najkraće vreme me je zaboravila - rekla je Stefani.

- Ja primećujem kako u njihovim odgovorima, tako i u mnogim komentarima, da ljudi reaguju samo na poslednju informaciju koja im se da...Neke stvari se ne mogu zaboraviti i baciti u zapećak kao da se nisu desile. Krile su trudnoću od oca deteta, jako krupna stvar i jako ozbiljna, krile su trudnoću od Matorine porodice, sve se izdešavalo u jednom danu, cepanje majice, pa se dogodila Matoroj tragedija. Sve to jako čudno deluje sa ozbiljnom težinom, kao da nisu svesne težine...Matora se vrlo brzo prebacila na Draganu, znači da emocije nisu ni bile tu. Matoru može da povredi taj postupak, ali ne možeš tako brzo da prestaneš da voliš - rekao je Đedović.

- Razvalila me je u tom trenutku i to je to - rekla je Matora.

- Prošle godine kada je Anita ušla u odnos sa Anđelom, ona je pravila ovde haos, a kada je sebe dovela u sličnu situaciju, onda sada ona ništa nije kriva - rekla je Stefani.

- Ja nisam rekla da je nisam povredila i da nema pravo, da jesam, ali je mogla na drugačiji način da vrati, a ne tako što će da ispadne kako sam šmrkator i da sam išla da ločem kada mi je majka umrla - rekla je Matora.

- Još jednu situaciju smo ostavili, prošla nam je...Kada je bila priča o Aniti, na dan svadbe se dopisivala, za nas je to bila prevara veka. Desilo se da u trenutku njenog porođaja njene verenice provodi vreme s drugom devojkom, a to nije prevara veka?! - rekao je Đedović.

- Za razliku od Milene koja je pričala da me je Stefani iskoristila zbog finansija, a sada je ustala da odbrani Stefani - rekla je Matora.

- Reakcije od Stefani vezano za Draganu i Matoru, mnogo više ukazuju da ona ima osećaj prema Matoroj, nego ona prema njoj - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić