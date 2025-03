Bez dlake na jeziku!

Stefani Grujić sedela je sa Markom Đedovićem u rehabu, te je tom prilikom progovorila o snimku na kom Matoroj cepaju majicu.

- Ona je otišla s pričom da ide na ručak i moja mama je rekla: "Idemo na ručak", i onda je ona to tako uradila...Ja sam rekla: "Nemoj slučajno da si nešto snimila" - rekla je Stefani.

- Kako se osećaju ljudi pet dana pred smrt u terminalnim fazama karcinoma, znaš šta je to?! Biljka, koja samo diše - rekao je Đedović.

- Ona je ležala u bolnici i umrla...Ja taj zadnji dan ne znam, kada sam izašla saznala sam da je u bolnici - rekla je Stefani.

- Je l' išla ona kući da vidi majku - pitao je Đedović.

- Ona kaže da je išla kući, znam da joj je majka bila jako loše, to mi je ona rekla - rekla je Stefani.

- Majka ti umire, ti praviš proslavu, cepaju te, zoveš muziku...Pa tu nema grama logike - rekao je Marko.

- Kako ti nije oprostila kada ti je pričala da ćete biti zajedno, da te čeka, gde pije vodu njena priča da ju je to emotivno ohladilo, pa je prešla na Draganu - pitao je Marko.

- Da, pričala je to i Kariću, plakala je...Ja je gledam i ona mene gleda i ja ne mogu da verujem bre - rekla je Stefani.

- Sad će da te izmanipuliše da bi te ućutala, a kopka me taj jedan predmet koji je vezan za dete, čim je to tebe toliko povredilo - rekao je Đedović.

- Rekla je juče da je ispričala celu priču što se tiče našeg raskida, a ona pričala samo kako sam ja nju povredila i samo o svojim osećanjima, a sve što sam rekla, sećaš se da je ona potvrdila?! Rekla je da me nije davila, nego da me je uhvatila...Nije me uhvatila, ona me je spuštala dole...Da, pet dana posle porođaja - rekla je Stefani.

- Kad si ti mleko izgubila - pitao je Marko.

- Pa posle raskida drugi dan, dva dana od raskida meni je mleko stalo...Došla patronažna sestra, proveravala mi je grudi i sve...Posle toga, mi saznajemo da je njoj mama prseminula, sutradan ona rešava šta ima, dolazi kući, nastaje svađa, ja se pakujem i prekosutra meni mleko staje - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić