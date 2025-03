BUKTI RAT: Slađa žestoko zaratila sa Milenom, ona je vratila na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Šok!

U toku su nominacije Odabranih. Naredna je svoje mišljenje iskazala Branka Knežević.

- Ovde ima dosta učesnika koje ne mogu očima da gledam. Mene ne vole jer sam poštena i iskrena. Ne vole me jer im kažem sve iskreno, u metu ciljam. Što se mene tiče, Draganu ću nominovati. Ne dopada mi se što se meša u odnos Matore i Stefani. Dragana je najveći folirant ovde. Što se Matore tiče, takođe mislim da je negativac, jer je pikirala Draganu. Kada izađe iz rijalitija, neće se ni sećati Matore - kazala je Branka.

- Žao mi je jer ne mogu da nominujem neke ljude, jer su sa mnom u Odabranima. Vređaju mi pojedinci majku, to me boli, jer ona nije deo rijalitija. Razumem i zbog čega me vređaju. Ne mogu da mi nađu manu, pa vređaju moju porodicu. Želelela sam da nominujem Milovana. Ja sam bila na njegovoj stran, veoma sam ga poštovala, ali me je razočarao. Nominujem njega. On je jedan običan pi*kopaćenim, odvratan mi je i ne mogu očima da ga gledam. On me je vređao najstrašnije kao i Kačavenda - kazala je Slađa.

- Nemoj ti mene da pominješ. Ti si ta koja mene prva pominje. Mislim da si veoma bezobrazna. Spominjala si moj muža, koji je egal sa mnojom decom. Ne smeš da vređaš moje, jer ću ti uzvratiti - rekla je Kačavenda.

- Prošle godine si prozivala Anđela i Anitu, a sada si dobra sa Anitom jer ti je poslala čokoladu i nije više sa njim. Sve mi je sada jasno. Ja nisam tvog muža vređala kao ti moju majku - rekla je Slađa.

- Devojko, ja samo imam da ti kažem da si mog muža pomenula i to ne treba da radiš, jer mi je jedino važan kao moja deca. Ti si lažljiva go*narka - kazala je Kačavenda.

- Ne, ti si lažljiva go*narka. Posvađala si me sa Anitom prošle godine. Ti si devedestih bila jedna ku*va, a za moju majku, koja je zdravstveni radnik govoriš da je to. Kako se budeš meni obraćala, tako ću i ja tebi - istakla je Slađa.

Autor: S.Z.