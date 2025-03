Bez dlake na jeziku!

Stefani Grujić nastavila je da peni i urla na Jovanu Tomić Matoru.

- Nije mi dala ništa - rekla je Stefani.

- Boli te uvo i za Munju i za ono što ti je najsvetije, bilo je bitno da ide po afterima...Ja sam je zvala posle te svađe. Nismo se čuli dok se moja mama nije sahranila - rekla je Matora.

- Uzela mi je 10.000 dinara iz novčanika, postoji to u prepiskama, zadnje pare - rekla je Stefani.

- Stefani, da li si išla na afterima po porođaju, kako je Matora rekla - pitala je Ivana.

- Ne, nisam išla po afterima, išla sam kod svog druga kog je i ona upoznala - rekla Stefani.

- I da kažem, o mom ocu nikada nije brinula, nikada nije otišla kod njega, osim što je pakovala...Nikada nije otišla kod mene kući i u dom - rekla je Matora.

- Koliko je često posećivala njenu porodicu - pitala je Ivana.

- Dolazila je njena porodica kod nas, volela sam da dođu deca, neću da pričam o njenoj porodici...Ne drži me ni sa čim u šaci, niti ja držim njih, niti bih išta pričala o njenoj porodici, mogu samo o Stefani - rekla je Matora.

- Munja i ona super funkcionišu, je l' si to očekivala - pitala je Ivana.

- Prvi put kada je ušla to je bilo njeno mišljenje, to je pričala i meni, da je htela da ispegla vezano za dete, da, u to verujem. Munja što priča da ne bi bio sa njom, to je laž, prenose mi ljudi šta pričaju u Odabranima. Nije mi jasno kako Munja nije reagovao tada na početku, ovako je trebao da reaguje na početku - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić