KLELA MI SE U DETE I PALILA SVEĆE DA... Matora nastavila da iznosi prljavštine iz odnosa sa Stefani, Ivan je savetuje šta da radi (VIDEO)

Ivan Marinković sedeo je sa Jovanom Tomić Matorom, te su tom prilikom razgovarali o njenom odnosu sa Stefani Grujić.

- Ona zna da ti ulaziš minumim dve nedelje pre, njoj je to bila najbitnija stvar. Znači, ako ja ulazim sa Slađom, ona posle mene dve nedelje, a ja treba tebi da kažem informaciju od životnog značaja, ja moram njoj da kažem: "Taj čovek nema pojma da treba da bude otac, moraš da odvojiš i da mu kažeš da će biti otac", to tako treba da zvuči. S obzirom na to da ti to nisi rekla, a ona kaže da je to rekla, ona je mogla da se oglasi - rekao je Ivan.

- Pošto sam ja rekla, kada se porodila i kada je bila u porodilištu, ja sam joj rekla da treba da ide da priča, ona je meni napisala ogromnu poruku zašto ne treba. Ona to nije htela, ma daj bre Ivane, isto kao za abortus - rekla je Matora.

- Biće kako si ti bila za to da ona nikako ne saopšti Munji da će biti otac. Jedan je taj što si rekla u nekoj svađi: "Ti ni ne znaš ko mu je otac", sada će za to da te hvataju - rekao je Ivan.

- Kada god smo joj njena majka i ja pomenuli tu opciju, ona je vrištala na nas...Ona je plakala, nije bilo dobro, nije želela dete, govorila je: "ja ne želim dete", na tom konzilijumu je moglo ako je osoba psihički loša i tako dalje. Dok je došao taj konzilijum, nedelje su prolazile, kada sam okrenula dva broja, rekli su da ne može jer će njen život biti ugrožen. Zašto sam je verila ako to meni smeta? - rekla je Matora.

- Te stvari idu tebi u korist, znam - rekao je Marinković.

- I još jedna stvar, što ne skine prsten?! - rekla je Poršelina.

- Da bi bilo da je zaljubljena...Što je ona meni opsovala mrtvu majku, šta je poneta?! Da me isprovociraju?! Klela mi se u dete i palila sveće da mi to nikada ne bi rekla, je l' mogu da imam zrno te nade da neće da idu u tu morbidnost - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić