Bez dlake na jeziku!

Marko Đedović sedeo je u rehabu sa Anđelom Đuričić, te su tako započeli priču o odnosu Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Ja sam rekao da će svaku situaciju da uzme, da je okrene i da bude bezazlena. Ljudi su donekle i verovali, a ja sam znao...Anita što je pričala prošle godine, to je živa istina. Ona je za Sanju pričala da se bavi prostitucijom, da je ona podvodila, ma da ti ne pričam. Pa za njene najbolje prijatelje je pričala da ostavlja ključeve od stana da raznose motorčićem po gradu - rekao je Marko.

- Ja se sećam priče o pretresanju stana, što meni neko ne dođe - rekla je Anđela.

- To je van svake pameti, zamisli ti da ti nabijaš trudnici glavu u tanjir?! Ej bre! Razlog za neprijavljivanje Munji deteta...Meni Stefani rekla da joj je posle davanja nestalo mleko. Stefani nije tip da će tako da laže, nije ni tip da izmisli tako nešto. Verujem ja Matoroj da je nju Stefani makljala, ali ova to ne negira, a ova neće da prizna. Anita kada je pričala tu priču, sve je bilo istina, ja nisam mogao da potvrđujem. Ona je pametno odradila, bila je dobra sa mnom do kraja i mesec dana pred kraj je skočila na mene, jer su joj rekli da treba da ispadne moja žrtva za te hejtere... - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić