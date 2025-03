Šok!

Naredna gošća u 'Šiša baru' je Jovana Tomić Matora. Ona se odmah na početku osvrula na nedelju iza nje, i na

- Ne držim je u šaci, dok nije ušla nisam reč rekla. Možda sam trebala da se postavim drugačije, da se ne ponašam toliko zaštitnički nastrojena. Ide okolo priča o meni, priča sa Đedovićem, malim Urošem. Za sve što me je optužila, postoji demant... Nije mi rekla da kažem Munji ono za dete, nisam mogla da to zaboravim... Manji bi pritisak i na mene bio. Ona priča me je tek deprimirala za abortus, ona je želela da abortira... Koliko se sećam, samo bolesna osoba sme da abortita u toj nedelji. Raspitivali smo se, niko nije hteo da preuzme rizik za to. Da sam ja želela da ona abortira, ne bih je verila. Jeste meni to bio problem na početku, trebala sam da razmislim malo - rekla je Matora.

- Ona je imala strašne momente, zaključavala se u toalet, udarala se u stomak. Čula sam se posle toga sa njenom mamom, ona mi je rekla da ne budemo u vezi, ako ja ne mogu da prihvatim sve to... Razmislila sam, pričalaa sa psihijatrom... Dve nedelje nakon svega toga, ja sam odlučila da ja nju verim, nakon toga je ona mene... Nije to bilo teranje inata nikom, mene je ona osoba spominjala celu vezu sa Stefani, ja tu osobu nisam spomenula. Do mene je došla priča, zvala me je bivša učesnica da mi kaže da je Stefani sa mnom iz koristi, ja u to nisam verovala - rekla je Matora.

- Nisam je takla dok je bila trudna, znala je da me bije dok mi ne krene krv... To se desilo 4-5 puta. Nakon toga sam joj rekla da joj neću to tolerisati, kada se porodi. Kada smo imale poslednju svađu, davila sam je, ali branila sam se jer je ona mene krvnički tukla... Evo pre neki dan na novinarima mi je rekla 'je*em ti mrtvu mamu', pet puta mi je ponovila... Znala je da stavlja nož na stomak, da me ucenjuje na te načine. Otvarala terasu, htela da se baci, nisam želela da nosim to na duši... Ne osećam ništa, nikakvu ljubomoru, sujetu, apsolutno ništa - rekla je Matora.

- Jel ona to radila zbog hormona? - pitala je voditeljka.

- Ne znam, nije sve zbog toga sigurno... Boli me k*rac, ne želim da trpim. Mislim da samo pokušava sada da me izazove na fizički kontakt. Sada se ne miri sa Munjom samo zbog osuda... Afterisla je 15 dana posle porođaja, dolazila je u 2 ujutru kod mene pijana... Svađale smo se, tukle, bacale stvari - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.