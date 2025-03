Stavili tačku na svoj odnos.

Naredna gošća u 'Šiša-baru' bila je Ena Čolić. 

- Šta ti je teže palo odnos sa Pejom koji nije baš sjajan, ili svađa sa Lukom? - pitala je voditeljka.

- Sve mi se skupilo, Milan je rekao da se napolju vidi da mi nismo zajedno... Pokušali smo to da sakrijemo zbog komentara ovde - rekla je Ena.

- Zašto ste doneli odluku da krijete da niste zajedno? - pitala je voditeljka.

- U dobrim smo odnosima, ne moramo da se ljubimo pred ljudima, da bi oni bili sigurni da mi nismo zajedno. Čak smo stiskali ruke, kada ljudi komentarišu da smo super sada. Molili smo Boga samo da ne stigne neko pitanje - rekla je Ena.

- Kako ćete dalje? - pitala je voditeljka.

- Prvi put mi je sada rekao da misli da mi nismo ni za napolje, kaže da je dosadan za mene... Ispada da sam ja njemu bila devojka za ovde. Mada mi deluje da želi da me sačuva. Upao je u njegovo depresivno stanje, pokušavala sam da ga izvučem. Vodim ovde ratove, pa i njegovu depresuju sam nosila na leđima. Što se tiče Luke, očekivala sam da ova svađa može da se desi - rekla je Ena.

- Misliš da je Aneli krivac za to? - pitala je voditeljka.

- Ružne reči sa moje i njegove strane normalno... Nas dve smo teški neprijatelji ovde, nije smeo da dozvoli da ona priča neke stvari. Priča kako mi je ujak prebijen, da ima hematome po glavi. Trebao je tada da se umeša, nije smeo da dozvoli... On je neko ko je sedeo sa tim čovekom. Poremetilo me je sve to totalno. Rekao mi je Peja da mi ni mali Uroš ne treba da i on pravi kavgu... Smirivala sam Luku danas, samo zbog Teodore - rekla je Ena.

- Sa čime te Luka to drži u šaci? - pitala je voditeljka.

- Više puta mi je to spomenuo, ne drži me u šaci ni sa čim. Govori mi da sam ispala iz našeg društva, da će da kaže zbog čega nisam dobila čestitku... Ti ljudi ne šalju čestitke, nisam je ni očekivala - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš Mateju i Sofi?

- Ubeđena sam da je Sofi za njega, i njegovoj porodici mislim da se sviđa. Nadam se samo da Mateja nađe tu svoju ozbiljnost u sebi. Mnogo su mi slatki - rekla je Ena.

Autor: K.K.