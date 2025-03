DEFINITIVNO KRAJ?! Aneli se ogradila od Luke, priznala da se TOTALNO OHLADILA, on prihvatio sve njene odluke, pa joj poželeo sve najlepše... (VIDEO)

Stavila tačku na odnos sa Lukom!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a naredno pitanje voditelj Darko Tanasijević, imao je za Aneli Ahmić.

- Zbog čega ti je Luka uništio sliku koju si dobila za 8. mart, rekla si da si se razočarala i da je kraj ? - pitao je Darko.

- Došao je jedan dan sedela sam u Pabu, nisam bila raspoložena da razgovaram sa njim... Nismo u dobrim odnosima od kad me je napravio budalom zbog Sandre, ne želim da budem deo toga više. On se tada iznervirao i otišao je da pokida sliku - rekla je Aneli.

- Stigla je i nova tura poklona - rekao je Darko.

- Jeste... Nisam ni komentarisala ništa, ne interesuje me to. Razočarao me je, nekako sam se brzo ohladila. Sada i da bude sa Sandrom, ne bih se osećala izdano - rekla je Aneili.

- Pričala si sa Slađom, ona ti je rekla da joj se Ena poverila i da je na moru bila sa Lukom, kao i da je koristila njegovu gold karticu - rekao je Darko.

- Kur*etina jedna, ona će da priča nešto. NJena sestra je ista kao i ona... Ima petoro dece, a dolazi ovde da poliva ljude i slika si*e. Cela porodica joj je dno dna, ne znam kako joj se ponaša mama, ali svaka čast kakve ćerke ima - rekla je Ena.

- Da li veruješ u ove priče koje je pričala Slađa ? - pitao je Darko.

- Verujem što da ne. Ne čujem do njihovog vrištanja ništa, biću dostojanstvena i jaka, a ja ću da dokažem da je sve ovo laž... Što se tiče moje seste, tu se ograđujem - rekla je Aneli.

- Luka šta bi sa tobom i Aneli? - pitao je Darko.

- Ne znam da li ove rasprave utiču na nju, ali evo sada je rekla da se ohladila... Ovako je sada najbolje - rekao je Luka.

- Danas je otrčao da vidi poklone - rekla je Aneli.

- Nije tačno... Želim joj sve najlepše - rekao je Luka.

- Da li si bio sa Enom? - pitao je Darko.

- To su glupsoti, demantujem. Za karticu isto. Ena i ja znamo istinu - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

