Bebica kao da je zaboravio na kritični poljubac: Otkrio sve o pomirenju sa Teodorom, pa sve svalio na Terzu! (VIDEO)

Šok!

Naredni gost u 'Šiša baru' bio je Nenad Macanović Bebica.

- Pao je taj poljubac sa Terzom - rekla je voditeljka.

- Od srede je počelo da se priča o tome... Za igru sa video, rekao sam joj sutra, pričali smo, pa smo se ie posvađali. Pušten je klip, odvratno izgleda sve to. Utorak pre toga je isto nju pokušao da poljubi rekla mi je tako, pa se distancirala, nije smela da dozvoli tako nešto. Mislim da sa njene strane ne postoji ništa prema Terzi, ali ne mogu da kažem isto i za njega... Mislim da sa njegove strane to nije prijateljski - rekao je Bebica.

- Da li misliš i kada je ona kriva, svaljuješ krivicu na sebe? - pitala je voditeljka.

- Da, i meni je nekako u glavi lakše da budem više kriv... Nekako lakše pređemo preko svega, isto tako radi i ona... Bavimo se ovde glupostima nekim, nisam se nadao da će tako da bude kada smo ulazili - rekao je Bebica.

- Kako ćete dalje? - pitala je voditeljka.

- Nemamo pravila sada, i mnogo bolje fonkcionišemo. Mislim da je i onaj poklon od Terze sinoć bio klasična provokacija, nije želela da se svađa, pa je zato prihvatila. Možda je ona i pametna za neke stvari, možda ja ishitreno reagujem - rekao je Bebica.

- Pao je poljubac između Slađe i Terze - rekla je voditeljka.

- To sam čuo, rekao je da se gasi... Ne znam otkud to, mislim da je sve to inat Sofiji - rekao je Bebica.

Autor: K.K.