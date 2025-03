Nevolja u raju: Novi sukob Stefani i Munje, ona ga nazvala ološem, pa priznala da se nikada ne bi udala za njega! (VIDEO)

Šok!

U toku je 'Igra istine' Lepog Miće, a naredno pitanje bilo je za Stefani Grujić:

- Zašto misliš da ti nisi dobrodošla u Pab? - pitao je Mića.

- Ne mislim ništa loše, nego imam utisak da me izbegavaš - rekla je Stefani.

- Koji ku*ac ideš u Pab i pričaš - rekla je Stefani.

- Najbolje da ćeš da ćutiš - rekao je Munja.

- Počeo si da mi praviš problem ovde, nećemo provoditi vreme zajedno - rekla je Stefani.

- Okej, onda ću ti samo praviti da jedeš - rekao je Munja.

Naredno pitanje Lepog Miće, bilo je za Anom Spasojević.

- Da li je malo neobično druženje Stefani, Munje i tebe? - pitao je Mića.

- Apsolutno ne. Sa Stefani imam korektan odnos, niti sam se ja njoj umešala u vezu, niti se ona meni umešala u vezu. Imam utisak da ona ima netrpeljivost prema meni - rekla je Ana.

Naredno pitanje bilo je za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Da li bi oženio Stefani? - pitao je Mića.

- Uvek i zauvek - rekao je Munja.

- Stefani da li bi se ti udala za Munju? - pitao je Mića.

- Ne, jer je jedan ološ... Namestio me je kod tebe sada... Znam da me je on namestio, ode tamo i laže. Rekla sam da je meni krivo, a on je rekao da meni tamo neko smeta - rekla je Stefani.

- Lupeta, rekao sam samo da Pab gubi toplinu - rekla je Stefani.

