RASKID NA POMOLU?! Sanja priznala Marku da bi se pomirio s porodicom samo ukoliko bi se ona SKLONILA od njega, on podivljao: Mene je ispljuvao, ti me napadaš! (VIDEO)

Marko Stefanović i Sanja Grujić seli su u pab na kauč i tom prilikom su porazgovarali o njihovom odnosu i Stefanovićevoj porodici.

- Da li misliš da je naša ljubav vredna sve ove patnje koja nam se dešava - pitala je Sanja.

- Je l' smo ti i ja ukaljali naš odnos - pitao je Marko.

- Tvoja porodica jeste, ja sam bila iskrena, a tvoji su bili neiskreni - rekla je Sanja.

- Radi se o tome što si ti sa njim bila u dobrim odnosima, nije istina da si me ti odvojila od moje porodice...Vidiš, nije bitno šta on misli - rekao je Marko.

- Da, ali to je tvoj tata Marko. Ja ne želim da budem neko ko će biti izbor - rekla je Sanja.

- Ja ću razumeti da ti uzmeš i budeš uz svoju porodicu i da je braniš, sve te to razumem, sve što sam izneo je živa istina i time ću se voditi. Nemam za šta da pljujem tvoju porodicu jer su ljudi bili uz nas kada on nije, on je isfolirao da je dobar s tobom zbog svog cilja, a jedini ko je je*an ovde sam ja - rekao je Marko.

- Vaši odnosi će se smiriti samo ako se isključivo ja sklonim - rekla je Sanja.

- Ja sam našao svoju devojku, nemoj da pričaš kao da imam 12 godina, a ne 26 godina, a moja devojka ne stoji uz mene zbog iznetog o njenoj porodici, ja to razumem - rekao je Marko.

- Zašto si pi*kio do 14. godine - pitala je Sanja.

- To sam ispričao i tebi i napolju...On nije ispljuvao juče tebe, nego mene i tvoju majku, a ti mene napadaš...Ti si bila povređena kada je tebe ispljuvao ničim izazvan, on se ne vodi demantima što sam ja pričao. On možda objavljuje neke slike iz bazena ili iz Leskovca - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić