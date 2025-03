Skandalima nikad kraja: Matora priznala da li je Stefani ucenjivala da abortira! (VIDEO)

Ne prestaju da šokiraju!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je temu o skandaloznim detaljima iz veze Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore.

- Ja sam nju htela da vodim kod psihijatra, ali ona neće nikoga da sluša. Njena mama je bila više prisutna u vezi, nego što sam ja jer je i brinula o trudnoći. Ja sam mislila da sam najpametnija - rekla je Matora.

- Mnoge stvari koje je ona iznela nisu istina. Ja dete nisam želela na početku trudnoće, nisam mogla da prihvatim to - dodala je Stefani.

- Ona je želela da abortira, nisam je ja nagovorila - nastavila je Tomićeva.

- Da li si je ucenjivala da ako ne abortira nećeš biti sa njom? - pitao je Karić.

- Ne, ja sam je verila - rekla je Matora.

- Kad je saznala da je kasno Matora je bila razočarana i rekla je da ne zna da li će to moći da prihvati i da joj treba vreme da vidi da li to može da prihvati, a kad je saznala da ništa ne može da se uradi promenila je ploču - govorila je Stefani.

- Da li je moguće da vi ne znate datum veridbe? - pitao je Đedović.

- Ne znam - rekla je Stefani.

- Ja ne znam ni datum kad sam ovde ušla, stvarno ne znam - dodala je Matora.

- Ti si rekla da je njen prijatelj Cile bio nasilan prema tebi, zašto bi tebe neko tukao na planinama? - pitao je voditelj.

- Nije me tukao, on se zaleteo na mene. Oni su otišli do prodavnice, svratili u kafanu, napili se. Ja sam zvala Jovanu, drala sam se i rekla da ću da je bacim u jezero, a on je rekao da će da baci mene. Oteo mi je duks iz ruke, oni su se posvađali, i imali smo haos o kom sam pričala. On je pokupio stvari i vratio se ujutru - govorila je Stefani.

- Ona sad drugačije priča. Zadržali smo se duže, a ona je zvala da j*ve mater. Ja sam njoj dala duks, a Cile je oteo da joj ne dajem. Čovek nije nasrnuo na trudnu ženu, ništa nije uradio - dodala je Matora.

- Jeste, zato si rekla da pokupi stvari - rekla je Stefani.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić