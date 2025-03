Nikad žešći karambol: Stefani raskirnkala Munjezovu proodicu, on im poručio samo JEDNO (VIDEO)

Ne prestaju!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike na šestom klipu da pogledaju razgovor Marka Đedovića i Stefani Grujić gde je Grujićeva otkrila da je Danijelu Dujkoviću Munji bitan samo rijaliti, a ne dete.

- Nemam osećaj za dete još. Nismo pričali dva dana o Kosti. Pitao sam je kad je lagala tad ili sad. Ovde joj se pune glave. Ja ću uz nju uvek da budem - rekao je Munja.

- Deluje da si joj se više približio otkad je ušao Zola - istakla je Ivana.

- Može biti. Rekao sam neću da ti se mešim u ljubavni odnos niti imam pravo - rekao je Munja.

- Tvoja majka ne odustaje od DNK - rekla je Ivana.

- Rekao sam joj da se ne oglašava - ponovio je Munja.

- Nismo pričali jako dugo na temu deteta. Pričamo o nekim drugim stvarima, šta bi bilo kad bi bilo. Munja zna da ja ne želim da uđem u vezu sa njim kao ni on sa mnom ali mislim da ima emocije prema meni - rekla je Stefani.

- Kako majci mog deteta, da - ogradio se Dujković.

- Da li misliš da je Zola iskoristio celu situaciju i očinstvo - pitala je Ivana.

- Da, rekla sam da mislim da se folira. Mislim da u nekim situacijama nije iskren prema meni kad govorimo o toj temi - rekla je Stefani.

- Tvoja majka je sigurna da ona nešto krije - Ivana je poručila Munji.

- Već sam rekla da neće viđati dete - skočila je Stefani.

- Njene izjave su uvek bile kao da je dete predmet, ako je naše može, ako nije ništa. Davala je izjave da treba da mi oduzmu dete jer sam u odnosu sa Jovanom - dodala je.

- Ja ne tražim DNK - istakao je Danijel.

- Ja iskreno razumem da hoće DNK, ali mi nije jasno što se sada oglašava kad su njih dvoje rekli - rekao je Zola.

- Ta žena, dok sam ja bila u vezi je slala drugoj devojci poklone i time mene ponižavala. Nije gledala kad mi je munja cepao haljinu i pričao da sam ku*va. To nije komentarisala, ali kad je Stefani ušla u ljubavni odnos, to komentariše - zapenila je Stefani.

- Ja svog sina volim najviše na svetu. A tebi mogu da budem zahvalna jer si mi uništio sve životne planove, ja to nisam želela. Ovde se priča kako sam ja bila sa Zolom, a ne priča se kako je on mene non stop varao - dodala je.

- Opšti utisak je bio da se ne zna zašto je Stefani odlučila da Munji ne kaže da je otac. Stefani je upravo izgovorila da mu zamera od njegovog odlaska svaku situaciju koja je gledala u sedmoj sezoni i naravno odnose sa ženama u ovoj sezoni. Ovo je ozbiljan četvorougao. Munju razumem jer ima najveću odgovornost. Ima Matoru i Zolu sa kojima mora da se bori, kao njeni bivši partneri - zaključio je Ivan.

- Ti imaš jedan jedini problem, da i dalje voliš Matoru, kao što i ona ima jednim delom emocije prema Stefani. Ne mogu drugi da ti budu krivi - dodao je Ivan.

- On je ispao čovek prema meni. Ova što je znala kakvo mi je stanje nije mi prišla - rekla je Stefani.

- Imam svest da imam dete, ali nemam osećaj jer ga nisam uzeu u ruke - rekao je Dujković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

