Boli me jer me je opet neko izigrao: Aneli kivna na Luku, precrtala ga za sva vremena! (VIDEO)

Ne smiruje se!

Aneli Ahmić nije prestajala da se žali na Luku Vujovića, a dok je kukala sve vreme je besnela i na sestru Situ Ahmić, koja je podržala njihovu ljubavnu vezu.

- Jelena, možeš li da ga nap*šiš i kažeš mu da mi ne prilazi? Ja kad sam bila trudna šest meseci sam teško to prihvatila i maltretirala sam mamu i Situ i govorila da su krive jer sam trudna. Ja sam bila u trudničkoj depresiji. Ja ću Situ do kraja ovde da krivim jer je podržala Luku. Boli me jer je podržala vezu koja nije ispravna, a prošle godine ko me je voleo nije podržala... Mene boli jer je mene neko izigrao, to me najviše boli. Ja sam njemu prišla večeras, a on mi se kune da mi nije ostavio vino. Kome da verujem? - besnela je Aneli.

- On na sve moguće načine pokušava da se vrati Sandri, a ona ga ne j*be 2% - dodala je Ana.

- K*čke mi se smeju - nastavila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić