Bez dlake na jeziku! Aneli učesnici SATERALI U ĆOŠAK, podsetili je na reči koje je ona govorila za Alibabu (VIDEO)

Šok!

Na temu današnje debate, koja je: "Da li uvek treba biti iskren ili postoje situacije u kojima je bolje prećutati neke stvari zbog očuvanja harmonije u odnosu", moderator Marko Đedović dao je reč Aneli Ahmić.

- Da li si ti nekada u svom odnosu lagala da bi sačuvala mir - pitao je Marko.

- Jesam sto puta. Ustvari, ja sam ćutala i zataškavala stvari i tešila se. Gurala sam probleme pod tepih, retke su situacije bile da dovedem partnera da razgovaramo. I kada bi se to desilo, mi bi obećali da se to neće desiti, kada se opet desi, ja to ignorišem samo da bih što duže uživala sa njim - rekla je Aneli.

- Da li se to ispostavilo kao pametno ili ne?! - pitao je Marko.

- Ne...Negde gde nema pomoći i znaš da partner tako funkcioniše, to sam pokušavala i kada sam napravila to, onda je bilo: "vrati se" i kukanje. To je do osobe. Ja sam uvek bila ta koja je htela dobar odnos, da se ne lažemo, bila sam iskrena - rekla je Aneli.

- Sećaš li se kada si to izgovorila da te je udario trudnu, da li se sećaš stvari koje si ti pričala kako je to strašno, a da li vidiš kako sada pričaš kada je neko drugi u pitanju - pitao je Đedović.

- Šta je Matora nju udarala?! Pa ja znam da je Stefani nasilnica, one su se tukle međusobno. Ovo nije ista situacija kao moja - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić