Na stubu srama: Teodora zbog Terze dobila osudu, Slađa izgorela od ljubomore i najavila da će imati VRELU AKCIJU sa njim! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sanju Grujić.

- Kako se osećaš kad želiš da dodirneš Marka, a on ti kaže: "Ne diraj me tim prljavim rukama" - glasilo je pitanje.

- To se nije dogodilo. Imao je čmičak i rekao mi je da su mi prljave ruke - rekla je Sanja.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Dotakla si dno dna, fuj! Baš te je lepo majka vaspitala - glasilo je pitanje.

- Jesam, dotkakla sam dno dna, ali smatram da u nekim situacijama ispadnem gora jer teram inat. Smatram da je gledalac u pravu, to je verovatno situacija za Terzu. Ja sam rekla da je ružno što sam opet prisno igrala sa Terzom, terala inat i isponižavala ga na taj način. Nemam šta da dodam. Znam da je ovo za osudu i da će sad i gore od mene da me komentarišu. Nadam se da samo ove osobe koje sam podržavala u sr*njima neće da me osude - govorila je ona.

- Ja sam jutros komentarisala ove verne i poštene u vezama koje hoće treći da prime. Ena hoće Munjih k*rac, pa neka se ove dve divne i poštene žene dogovore - govorila je Slađa.

- Skini glavu, pa će možda neko i da te izj*be - dodala je Ena.

- Bebica je potvrđivao kad sam je jutros vređala. Majka njena podržava s*ks, ali je podržavala i vezu sa Takijem. Meni je Taki na moru pokazivao slike - govorila je Slađa.

- Ja sam te j*bao i šutnuo - umešao se Munja.

- Nisi, ali će me j*bati Terza. Terza će mene da j*be samo svi da znate. Teza ima prelep polni organ, pokazivao mi je - dodala je Slađa.

- Ja sam rekao da ona ne zna šta radi i da ne zna da se ponaša. Teodora ima neku bolesnu ideologiju koja nije normalna za jednu devojku - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić