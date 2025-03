Bio je u pravu: Matora shvatila da Stefani nikad nije prestala da voli Munju, očekuje njihovo pomirenje! (VIDEO)

Priznala sve što joj leži na duši!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Stefani Grujić.

- Ako je Matora bila toliko loša kao što kažeš zbog čega se nisi vratila kod svoje majke? - glasilo je pitanje.

- Volela sam je, bila sam jako zaljubljena u nju - rekla je Stefani.

- Bilo je situacija kad ode i da je zovem da dođe, ali mogla je da ode svakog trenutka. Dok je bila u vezi sa mnom smatram da je imala emocije prema Munji - govorila je Matora.

- Ona sad govori jer nije bila čista prema Aniti, ona ima sindrom da sve svoje prebacuje na druge ljude - dodala je Stefani.

- Ima dete sa njim, Stefani laže kad kaže da sa njim radi iz inata. Ona ima osećanja i treba da se pomire da sve ovo stane i da ode na svoju stranu. Ako joj je stalo do deteta treba da prestanu. Ja na svoju stranu, a ona na svoju stranu. Ovo ona potencira, ja nikad. Imam nekog ko mi je drag, ona ima Munju. Bolesno je da nosiš verenički prsten. Svaki put kad je Munja pričao nije smeo muk u kući da se čuje, pukao mu je k*rac pa sam jednom ugasila televizor. Ja stvarno mislim da Stefani sa Munjom ništa ne radi iz inata i da su se zbližili prirodnim putem. Munja je na kraju bio u pravu kad je rekao da će Stefani da se vrate emocije. Samtram sad i da bi pričala onda sa Munjom, ali je bila sa mnom u vezi i nije htela iz poštovanja - pričala je Tomićeva.

- Da, ali ne jer je ona laka nego jer smo previše bili zaljubljeni jedno u drugo prošle godine - rekao je Munja.

- Vi lažete kad kažete da nećete biti u vezi, Stefani sad kalkuliše. Ja bih volela da gledate vaš odnos i to je to. Ja imam nekog ko je meni drag i to je to. Treba da joj zameriš što ona nosi prsten - poručila je Matora.

Autor: A. Nikolić