BRUTALNA ALIBABINA REAKCIJA! Asmin za Pink.rs udario po Aneli nakon njenih izjava da ga i dalje voli, pa poručio: Ne želim da me poštuje, ni da me spominje...

Asmin Durdžić oglasio se za Pink.rs, pa dao svoj sud o tvrdnjama svoje bivše partnerke Aneli Ahmić, koja je izjavila da i dalje ima emocije prema njemu!

Nakon što je Aneli Ahmić u emisiji 'Pitanja gledaca' spominjala svog bivšeg muža Asmina Durdžića, poznatijeg kao Alibabu, za Pink.rs oglasio se on, pa dao svoj sud o celoj situaciji.

- Dotična meša babe i žabe, mene je sramota da uopšte kaže da me voli, to što sam ja spuštao loptu je samo zbog ćerke, i održavam kontakt ćerkom! Što ne znači da će Aneli imati sa mnom kontakt, ona ne mora mene da brani uopšte, nakon svega što je bilo prošle godine, o tim stvarima je trebala da razmislja prošle godine pre nego što je ušla u Elitu. Sve što je rekla možda su ljudi zaboravili ali ja nisam! Gazila je preko mrtvih da bi mene uništila i moju vezu, ja sam se borio svim silama da zaštitim sebe i svoju vezu. Danas sam srećan i imam svoj život sa ženom koju volim i sa kojom sam srećan. Ona da poštuje mene kao oca naseg deteta ne bi me nikad uzela u usta, a pogotovo ne na taj način. Ne želim da me poštuje ni da me spominje! Ako želi Nori dobro neka zaboravi moje ime i da me nikad više ne imenuje - započeo je Alibaba, pa nastavio:

- A ja sam znao uvek, kad spustim loptu da će ona to koristiti za sebe, bude li dalje koristila za sebe, neće više biti spuštanje lopte sa moje strane. Meni je van svake pameti nakon svega što je bilo javno da danas kao sve ok, ništa se nije desilo! A ja nisam čovek koji gazi preko svog stava i koji pljune, pa liže - rekao je Asmin za Pink.rs!

