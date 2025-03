Pao na tri lepe reči: Anđela uspela da obrlati Gastoza, u svoje obećanje o promenama ne veruje ni ona sama! (VIDEO)

Palo pomirenje!

Anđela Đuričić prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi sa njim nastavila razgovor i na sve moguće načine pokušavala da spusti loptu sa njim.

- Naravno da znam da mi govoriš za moje dobro i da mi ne želiš loše, ali ne želim da neko od njih to čuje, pa da mi to isto govore. Ja ću na sve da ti ćutim - govorila je Anđela.

- Zamisli dokle je došlo? Da li smatraš da je to pametno i zbog čega to radiš? Je l' ti želiš da se ogadiš svima? - pitao je Gastoz.

- Nikad prva nisam dobacila nikome - rekla je Đuričićeva.

- Da li ćeš ti da se promeniš posle nađeg razgovora i da poradiš na sebi, samo da znam? - pitao je on.

- Stvarno ne želim neprijatne situacija. Znaš da imam par ljudi na grbači koje me mrze, to su zla najveća i osećam da me mrze i stalno me negativno komentarišu - govorila je Anđela.

- Anđela, ne priliči ti to. Da li ću ja ovo napolju da preživljavam? Plašim se. Da li si ponosna sad na sebe? - dodao je on.

- Neću da pričam o tome. Ja napolju nikad nisam sedela sa ljudima koji će da me pljuju i vređaju. Je l' ti nije preko glave da slušaš svaki dan da smo fejk, da smo foliranti i da si sa mnom zarad rijalirija, da si nasilnik? Kako te to ne povredi? - rekla je Anđela.

- Kako tebe povredi pet stvari u krug pet meseci? Koliko puta ćeš još da objašnjavaš? Da li znaš ovo što radimo ostaje zabeleženo i da ljudi to gledaju? Da li znaš da si ovo uradila već 150 puta? - pitao je Gastoz.

- Ne treba, ja ću da radim na tome. Ja ću da se trudim da te ispoštujem što više, radiću na tome. Teško je sa mojim karakterom, ali ću da radim na tome - rekla je ona.

