Sve njegove muljaže izašle na videlo: Luka Vujović slao tajne signale bivšoj preko Stefani, Aneli ne dolazi sebi od šoka! (VIDEO)

Raskrinkan!

U toku je emisija ''Gledanje klipova'', a učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Slađe Poršelina teši uplakanu Aneli Ahmić koja je kukala za Lukom Vujovićem. Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao klip.

- Mi smo razgovarali dva dana pre toga i rekli smo jedno drugom sve i svašta. Aneli ovde priča o Stefani jer mi je dan posle toga ljubomorisala na nju. Ja smatram da bi bilo suludo da sam pristao na zagrljaj posle svega, ja sam izašao za sebe i to je to. Ona meni nije rekla da je pričala sa Slađom, saznao sam od Marka da je povredilo to za Stefani - rekao je Luka.

- Ja sam prokomentarisala za Stefani, dolazim u kuću i Jelena mi govori: ''Je l' si videla onog tvog što pleše sa Stefani?'', onda mi je sve bilo jasno - rekla je Aneli.

- Sedeli smo na fontani kada je bio haos sa Sandrom i pričali smo o Sandri, ti si rekao: ''Došla je Stefani'', ja sam rekao: ''Šta to znači, svakako ste ti i Sandra tema'', on je rekao: ''Došla je Stefani'' - rekao je Dačo.

- Luka šta si ti konkretno radio sa Stefani tu noć? - upitao je Milan.

- Stefani je meni rekla da me pozdravlja neka devojka i ja sam joj poslao srce - rekao je Luka.

- To je devojka sa kojom si bio pre ulaska ovde? - upitao je Milan.

- Da - rekao je Luka.

- Blam, ovo je još gore - rekla je Aneli.

- Meni je samo rečeno: ''Čuvaj Luku i nemoj da imaš svađe sa njim''. Ja stojim iza toga da je Luka najbolji frajer u kući i ja ću igrati s njim kad god poželi - rekla je Stefani.

- Zašto si to uradio? - upitala je Aneli.

- Pa zato što me Stefani asocira na tu devojku - rekao je Luka.

- Ovaj dečko se sprda sa Aneli, mene je prevario s njom, pa je nju šutnuo zbog mene - rekla je Sandra.

Autor: N.P.