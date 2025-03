U NJOJ VIDIM SEBE: Stefani matirala Draganu, Matora skočila da je brani, Aleksandra Nikolić se ostrvila na Tomićevu i URNISALA JE (VIDEO)

Tenzija raste za stolom!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj, Darko Tanasijević podigao je Draganu Stojančević, s kojom je porazgovarao o odnosu sa Stefani Grujić, ali i Jovanom Tomić Matorom.

- Šta ti imaš da kažeš za sve ovo i Stefanine uvrede - pitao je Darko.

- Kako to da prokomentarišem?! Devojka je sa 19 godina bila sa Munjom koji joj je napravio dete, pa sa Zolom, pa sa Matorom. Ne zna se čije je dete, rekli su za nju da je folirant kada je ulazila sa Matorom, ja sam sada folirant. Ne znam ko ispada veća dr*ljetina?! Treba da raspravlja sa ocem svog deteta šta ima - rekla je Dragana.

- Unosi crva sumnje Dragani vezano za mene, da, hoće da Dragani zgadi mene - rekla je Matora.

- Da li si ti ranije imala iskustva sa ženama, budući da imamo spisak muškaraca s kojima si bila, a tu je i Bane Čolak - pitao je Tanasijević.

- Nisam bila ni sa Banetom, ali ni sa ženama...Nisam bila sa njim. Ne, nisam imala iskustva sa ženama..:Prija mi da se družim sa njom i provodim vreme sa njom - rekla je Dragana.

- Kako komentarišeš to što je Stefani rekla da Matora sebe pere samo zarad tvojih roditelja - pitao je Darko.

- Ja mislim da ona ovde treba da bude zahvalna Jovani. Sama sebi se usr*la u život jer je bila sa devojčicom od 19 godina koja nosi dete drugog čoveka - rekla je Dragana.

Aleksandra Nikolić dobila je reč.

- Imala si priliku svašta da čuješ od Matore i Stefani, da li si večeras sklopila sliku o celoj toj situaciji, kakav je tvoj stav - pitao je Darko.

- Meni je Stefani jako draga, podseća me na mene kada sam bila mlađa, njena situacija je dosta slična onome što sam ja proživela. Verujem Stefani, vidim srčanost i iskrenost, ne može da se sakrije kada je neko iskren. Kada neko laže, on razmišlja, priča polako, ona tako brzo priča i verujem joj u većini stvari. Verujem da je problematična i ona, temperamentna je, ali je razumem što se tiče Matore. Matora jeste problematična žena, gora je od većine muškaraca, ona se nešto vređa, ali baš me briga. Susretala sam se sa profilom ličnosti kao što je Matora, manipulator je. Ona i Milovan imaju puno istih crta, koriste te devojke koje su u nezgodnim situacijama, evo u ovom slučaju, ona je bila trudna. Matora trčkara i ide okolo, ja vidim kako ona prema Dragani, kao da su 100 godina zajedno - rekla je Aleksandra i nastavila:

- Ne treba mi ništa, ekstra živim otkako sam sama, meni su sva jela koja su mi napravljena, presela. Ja verujem Stefani, ne sviđa mi se Matorino ponašanje to dok je ona bila trudna da je išla po kafanama. To je Stefani rekla dobro: "Ja sam sa 16 bila problematična i stala sam, ti sa 30 i nešto i dalje isto radiš, kada ćeš da staneš?". Samo je to teror nad partnerom to alkoholisano stanje, a kamoli sve drugo. To su neki prelazi ozbiljni, oscilacije, od "lepotice" do "ku*vo". Nije mi pričala detalje, ali se razumem, to znam. Vidim da Stefani nije raščistila sa emocijama, kod Matore ne vidim emocije. Vidim da je Stefani živahna, a kod Matore vidim da je vodi samo strast. Mislim da je Stefani tip koji se ne predaje, baš zato što je uzvraćala - dodala je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić