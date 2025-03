Evo kako Gastoz gleda na druženje sa Matorom: Preko jedne stvari joj ne prelazi (VIDEO)

ŽestokO!

Jovana Tomić Matora je nakon toga odgovarala na pitanje voditelja Darka Tanasijevića.

- Moja otac je u dobrim rukama, to je sigruno, i to je odluka moje porodice, samo da mi se ćale ne nervira, sve ostalo ćemo lako,i bitno mi je da se oporavi od svega. Anđela i ja smo ušli u sukob, ona je mene nazvala potencijalin saučesnikom- rekla je Matora.

Darko je podigao Gastoza kako bi on dao svoj sud, te je okkrio kako gleda na to što MAtora i dalje ne vidi pravu ljubav njega i Anđele:

- Ne kapiram kako ona ne vidi nešto, ali mi je jako bitno da smo mi srećni. JA sam odlučio da vidim samo dobro. a malo mi je sve ovo konfuzno sve što priča, što radi, ali ja više neću da komentarišem ništa, samo više neću tolerisatin kada se bude pričalo o našem odnosu

- Kako reaguješ na to što je Gastoz pričao sa Đedovićem o tebi? - upitao je Darko.

- On je sve ispričao, ta čestitka koju on nije psolao je meni pokazana, tačnije poruka, gde se sve vidi, a meni su pokazali da je on poslao da mu ne pada na pamet,a ostatak poruke nisu. On i ja tek treba da popričamo lepo o svemu i to je to - rekla je Matora.

Autor: N.B.