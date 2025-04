Šok: Uroš ne štedi, surovo komentarisao Luku i Sandru, pa otkrio preko čega ne PRELAZI (VODEO)

Žestoko!

U toku su nominacije, a naredini koji je nominovao bio je Uroš Stanić:

- KRenuću do Sandre, ona je iskorišćena, Luki je dala sto odsto sebe, a on je radio sve da bi ispao šmeker iako to nije. Ona je bila iskrena prema njemu, dok on nije. Imala je stav od početka, a sada mi se ne sviđa prisan odnos prema njemu. ali ne treba da se ponižava sa njim. Ne treba da imaš blisku komunikaciju sa njjim, ne tebaju ti takvi kiksovi, budi nivo do kraja. NJena druga greška je klan ili čopor, a svi koji su u čoporu ne mogu da se istaknu, pogotovo ne sa ovim osobama, Sofijom koja je uradila ono, i KAčavenda od 50 godina a oblači se kao K. Inače si preljubnica jer si u papirlosoškom braku. Podržavam što vređaš LUku i ANneli - rekao je Uroš pa se osvrnuo na LUku.

- NJegoov mišljene je kao wc papir, iskreno Luka, mislim da su te cepali u zatvoru.Ti si pre diskvalifikacije bio top, a onda sipostao užasan. Ja sam sada tu da kažem svima šta imam, Ena je ta koja glumi ludilo a isto je kao luka, vece papir - rekao je Luka nakon ćega su se Uroš i Ena posvađali

- Luks nisi muškarac, ti nemaš kodekste, emotivno si nedostupan, a ti si jurio od jedne do druge. Vi igrate igrice stalno, a Luka je bleda kompija NIkole Lakića, klasičan ŽEnski petko. - Rekao je Luka i nominovao Luku.

Luka i Uroš su se nakon toga tucali jajima.

Usledila je nominacija Nenada MAcanovića Bebice:

- Sandra je devojka za koju nikad aništa kloše nisam rekao, a nemmao komunikaciju ovde, drago mi je što si progovorila, odnos sa Lukom jejsana, zavolela si ga a on te je razočarao, ali nastavićete dalje.Aneli se umešala u vaš odnos, sa druge strane, Luka je lažov, a meni ništa tu nije normalno, a Luka je vratio na ovaj način Aneli sva poniženja. Nominujem Luku - rekao je Bebica

- Luka je sklon ozbiljnom vrbovanju,iako je duhovit i šarmantan, Sandra je prosećna koja ne zna da se svđa, ali ona je poludela od kako je Bajo poslao poklon za nju, a očigledno nemav vuše poklon ai sada je luka prihvatio sve što mu tac haže - rekoa je Ivan i nominovao:

Autor: N.B.