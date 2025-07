NE ŠTEDI NIKOGA! Ena Čolić demolirala Luku i Sandru u paketu, a onda je Terza ZARATIO sa svima (VIDEO)

Haos!

Ena Čolić sledeća je iznela svoju nominaciju.

- Ovo je ispričana priča između mene i Luke, opet smo morali nekima da objašnjavamo kakav je naš odnos. Luki nikada neću oprostiti ono što je uradio meni ovde, ti si se smuvao sa mojim dušmaninom, znamo kako bi se računalo da ja to uradim. Okrenuo si mi leđa, ne mogu da ti oprostim što si s mojim sinom napolju igrao košarku i onda si onakve stvari rekao o meni. Ja bih tebe ostavila u odnosu na Sandru jer me ne ugrožavaš. Ne osećam neprijateljstvo s tvoje strane, kao ni ti s moje. Od srca sam ti čestitala rođendan, čak sam i nju pitala kako si kada si se polomio. Ti si izdao mene zbog ove džumare nevaspitane. Sandra me ugrožava, ne ide mi uz Sandrin imidž ove zvrčke koje se sviđaju njoj i Sofiji. Meni se ne dopadaju neke stvari i nije stvar u dopadanju, nego u emocijama, jer znaš da me povređuje nešto - rekla je Ena.

- Ja sa Pejom ne provodim vreme, a i sama si rekla da sam mogla da budem s njim kada bih htela i to kada je rekao da ga srce vuče u pušionicu - rekla je Sandra.

- Pravila igrice su bila predočena, a ona nije mogla da se skloni od Peje. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Ena.

- Moram da demantujem Bebicu, ja nisam Luki okrenuo leđa, Luka je meni drugar. Okej ako se ne odnosi na mene...Što se tiče Luke, njegov najbolji drug je Filip Đukić, on je pozitivan i lud na svoj način i ti si takav, mogu da zamislim šta ste radili. Ja vidim da nominacije idu da se Aneli vređa, ti si za sve krivac! Ti si kriv šta si sebi dopustio, imaš 36 godina, ti si donosio odluke za neke stvari. Tvoj ulazak ovde je pokazao kao da si bio dve, tri sezone, bio si lagan i pozitivan, imao si šta da kažeš i jedini si učesnik koji je ušao naknadno i da se baš istakao. Karić i ja smo dosta vremena proveli s tobom, mnoge priče znam o tebi i znam šta si mi pričao o Aneli. Ja sam svestan koliku si emociju imao prema njoj, ali te tih osam godina gde si proveo, sada si željan svega, željan si ljubavi, pažnje, zezanja, da popiješ, kao malo dete si. Smatram da sam bio tu za vas dvoje, mnogo sam se dao što se tiče odnosa tebe i Aneli, dosta sam bio pristrasan, gde nisi bio u pravu, ja sam stao na tvoju stranu. Ja sam potvrđivao neke stvari za koje nisam znao da su se desile, a ako ih kažem, srušiće se možda kuća - rekao je Terza.

- Sve i da si sve lagao, sada ustaješ i govoriš kako si lagao, kao drugar si, katastrofa - skočio je Luka.

- Si me sto puta zamolio da budem večeras uz tebe, kada idemo u emisije? Ja sam rekao da nisu to stvari koje bi ugrozile njegovu vezu, nego su to neke gluposti...On je pokazao ovde da nije zbog rijalitija sa Aneli, pokazao je šta je sebi dopustio. I kada nije bio u pravu, bio sam tu za njega. Dopustio sam da se više dam u ovom odnosu, sj*bao sam se totalno, rekao sam da više nikada ne bih stao ni za najboljeg druga. Je*iga, vidiš do čega si sada doveo! Nismo pričali od kada se ono desilo, ali smo uvek bili tu jedan za drugog. Nikada nećeš ostati gladan, ja neću ostati gladan...Sandra je jedna lepa devojka, normalna, pokazala si u moru ovih žena kako treba da se ponašaš. Bile ste protiv mene, a znam šta ste radile, da ste se sprdale i da ste tražile zadatke - rekao je Terza.

