Matora razvezala jezik i ne staje: Osula brutalno paljbu po Munjezu, pa odabrala Anitu umesto Stefani! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelji radio-emisije Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica i Dača Virijević ugostili su Jovanu Tomić Matoru koja je progovorila o sukobu sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Zbog čega Munjez stalno pominje Dunju? - upitao je Bebica.

- Vidi da mi je to bolna tačka, ali on to stalno radi. Ja moju Dunju volim najviše - rekla je Matora.

- Obzirom da si se s nekim ljudima posvađala s vrata zbog Stefani, da li sada misliš da je bilo vredno? - upitao je Bebica.

- Jedino sam promenila odnos sa Enom, ali ostalo me briga. Ja se samo kajem što sam ušla ikada u taj odnos, nisam mogla da verujem da će na taj način da priča i izmišlja. Mislim da je ona loš čovek - rekla je Matora.

- Zbog čega misliš da je Munja fejk? - upitala je Teodora.

- Mislim da jeste jer on ni dan danas ne može Teodori da pređem preko nekih stvari. On je generalno lažan, lažan je u svemu. Jednostavno kad vidiš njega, vidiš rijaliti. Meni je krivo što sam se ja stvarno vezala za Stefaninu porodicu - rekla je Matora.

- Da li misliš da Dragani to smeta? - upitala je Teodora.

- Smeta joj, sigurno joj smeta i to mi zamera često. Mislim da je Stefani imala emociju prema meni i da je ima i dan danas - rekla je Matora.

- Više puta si čula da Stefani peva vašu pesmu? - upitao je Bebica.

- Da, dva puta je pevala našu pesmu i to je istina. Mene samo to ne zanima i ja nemam potrebu da pričam o tome - rekla je Matora.

- Anita ili Stefani? - upitao je Bebica.

- Anita - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić