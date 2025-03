Za naš portal dao sud o ponašanju Đuričićeve!

U četvrtak je tokom emisije "Gledanje snimaka" Anđela Đuričić doživela na pomračenje, a jedan od učesnika sa kojim je ušla u sukob bio je i Stefan Karić. Ona ga je napala da hoće da opere Jovanu Tomić Matoru, pa ga proglasila zbog toga i lažovom.

Mi smo pozvali njegovog oca, Osmana Karića, kako bi za naš portal dao sud o situaciji koja je iznenadila mnoge, pogotovo jer Đuričićeva do sad nije imala hrabrosti da se suprotstavi Stefanu, što joj je i njen dečko Nenad Marinković Gastoz zamerao.

- Ja koliko vidim mnoge ozbiljne grupe fanovi, koji nekada i nisu bili za Stefana, neki iz opravdanih razloga, neki tek samo tako, ove godine hvale njegove komentare koji su jako objektivni. Što se tiče Anđele i njenih napada na Stefana i njegovog realnog komentarisanja, ne samo za njenu vezu sa Gastozom, nego na svaku temu ostalih učesnika, da Anđela ima pravo, ali isto tako nema prava da se ljuti na sve što misli da ugrožava njenu, do sada najlažniju vezu svih rijalitija do sada. To ne vidi samo Stefan nego 99% učesnika ali niko nema m*da ili jednostavno neće, ne sme da se meša. Anđela ima svog konsiljera Đedovica, sve radi po njegovom nalogu. Trenutna preokupacija im je da unište Matoru iz njima poznatih razloga. Anđela je postala zla, što možemo videti po njenom izlaganju, glasom koji ruši zvučni zid i facijalnim promenama. Krivi Matoru za smrt majke i oca koji je u domu, a zaboravlja svoju situaciju kada je svoje roditelje razorila, kada ljudi nisu smeli da izađu na ulicu, stavljali žaluzine na prozore od sramote. To Anđela nažalost zaboravlja... Kada bi motorno ulje htelo samo da se ispere, a kamoli opere, nikada se ne bi opralo, tako ni Anđela od svojih loših postupaka ili ti fetiša koje radila - govorio je Osman za naš portal.

Autor: A. Nikolić