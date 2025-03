ONA PRIČA TOTALNU NEISTINU! Tozla besan na Matoru zbog tračeva koje širi o Gastozu i njegovim parama: Šta se ona petlja u njegov i Anđelin odnos?!

Brojni učesnici "Elite" već dugo polemišu o tome da li je prijateljstvo Jovane Tomić Matore i Nenada Marinkovića Gastoza pravo i iskreno ili ne, a sada je svoj sud dao njegov najbolji prijatelj Damjan Čarapić Tozla.

Milioni gledalaca ostali su u šoku kada je Stefani Grujić, bivša Matorina verenica, obelodanila da joj je ona pljuvala Gastoza, da joj je otkrila njegove privatne i porodične tajne, te da je govorila da napolju nema pas za šta da ga ujede, te da se "šlepao" uz nju i druge prijatelje. Gastoz je, takođe, u razgovoru sa Markom Đedovićem priznao da je još ranije čuo da Matora po gradu širi priče da on nema para, te da živi od fanova, što joj je zamerio. Međutim, ona je demantovala da je to govorila, a Gastoz tvrdi da ipak zna da jeste.

Svoj sud dao je i njegov drug Tozla.

- Ne znam da li je to pričala, ali najbitnije je to da je to totalna neistina zato što on ne živi od fanova. Kada je došao sa Tajlanda imao je vrlo kratak period da je bio sa manje love, a on nije ni taj lik koji se šlepa. Čak i da se šlepao, a nije, to mogu samo da budu drugari kojima je on plaćao ručkova i ručkova... On, koliko je samo potrošio na drugare, on bi mogao uz njih da se šlepa narednih sto godina, bez preterivanja. Sad kad bude izašao, verovatno će da potroši pola honorara na drugare. To nije istina što se priča, a čak i da jeste, on ima kredit kod drugara koji ne može da se vrati, to su ručkovi, slavlja, pića, izlasci... - rekao je Tozla za Pink.rs.

- Što se tiče odnosa Matore i Galeta van rijalitija, on je totalno drugačiji. Nije da se druže napolju aktivno, viđaju se s vremena na vreme i to je uglavnom neko ne baš organizovano viđanje, nego više kad neko na nekog naleti i nije često. Jesu drugari, ali nisu ekstremno bliski. Kada su zajedno, bili su uvek okej, ta rijaliti spika uglavnom... Primetio sam da se gomila odnosa unutra pokvarila, nije isključeno da će Matora i Gale da pokvare odnos. Tamo su svi hipnotisani kamerama i atmosferom u kući, pa mislim da to nije realno. Oni su napolju okej, opet kažem, nisu ekstremno bliski prijatelji, a s druge strane, oni nisu jedini prijatelji između kojih je prijateljstvo narušeno - objašnjava on.

Ističe, takođe, da Matora ne treba da se meša u Gastozovu vezu sa Anđelom.

- Meni je malo bezveze što se ona petljala u Galetov i Anđelin odnos. Ja sad da uđem tamo, ako sam Galetov prijatelj, ja se njemu uopšte neću mešati u odnos sa njegovom devojkom. To mi je bilo bezveze s Matorine strane, nije trebalo da se petlja, već da ih pusti - rekao je on, koji je prokomentarisao i Matorinu izjavu da su Sanja Grujić i Marko Stefanović jedini pravi, iskren par u kući, što joj je Gastoz zamerio.

- Ne znam što su ljudi toliko osetljivi. Ne znam baš kako je Gale odreagovao na to, ali da je to meni neko rekao, ja to ne bih preterano srcu primio jer to ne mora da znači ništa. To može da znači da su u fazi da budu dobar par, nije isključila da oni to nikad neće biti... Tako gledam na tu izjavu jer mi nije mnogo bitna, a vidim da su mi to i fanovi slali, uhvatili su se za to. Ne vidim veliki značaj u tome, to može da znači trista čuda... Ne znam zašto je to toliko osetljiva izjava, toliko se tamo stvari kaže i svašta se nešto dešava, ovo mi je marginalno - rekao je on za naš portal.

Autor: Darko Tanasijević