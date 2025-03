Žestoko na samom startu: Kačavenda i Aneli zaratile zbog pozicije u rijalitiju, pljušte brutalne prozivke! (VIDEO)

Sve žešći sukobi!

U toku je ''Igra istine'', a Aneli Ahmić je sledeća dobila reč kako bi postavila pitanje Jovani Tomić Matoroj. Matora je progovorila o problemima sa Stefani Grujić, a potom je i postavila pitanje Mileni Kačavendi.

- Da li si svaki dan dolazila mrtva pijana i zbog čega si to radila? - upitala je Aneli.

- Da sam pila, jesam. Pila sam svaki dan i imale smo probleme oko alkohola i svega. Više mi je dosadno da se pravdam - rekla je Matora, pa postavila pitanje Mileni Kačavendi:

- Kada je Munja rekao: ''Stefani će biti prva'', ti si rekla: ''To misli nas četrdeset''. Šta misli vas četrdeset? - upitala je ona.

- Rekla sam za Aneli. Ona od samog starta ide na loptu mesta, namerno provocira Gastoza i Anđelu. Sada se pomirila, ali glumi lažnu žrtvu. Velika većina kuće misli da ona radi određene stvari zbog plasmana - rekla je Milena, ali je Aneli prekinula:

- Vi ste bolesnici koji gledate to, ja to niti gledam niti radim. Ovde vam se svodi oko mene i koja ću ja biti. To ćete vi videti na kraju, a da li ću biti prva, deseta ili dvadeseta, to će narod odlučito. Sedam meseci vam je tema moje mesto i da sam ja žrtva - odgovorila je Aneli.

- To je tvoja jedina teme. Ti nisi žrtva, ti si skot. Ti si jedna rijaliti pi*ko paćenica - rekla je Milena.

