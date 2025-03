Rasplakala se: Keti ostala bez teksta kad je videla čestitku od sina, učesnici je nagradili gromoglasnim aplauzom! (VIDEO)

Šok!

Odmah po dolaasku u Dubiozu, učesnike je čekala bogata trpeza, a Keti mnogo poklona i čestitki od porodice i prijatelja. Dok su učesnici navaljivali na hranu, Keti je odmah na početku pročitala čestitku od sina.

- Draga mama od kad si otišla, non stop mislim na tebe. S' vremena na vreme bacim pogled na program, čisto da vidim kako si i šta se sve dešava. Tata i ja smo se koliko toliko zbližili, ali koliko god se ja trudio on će ostati isti. Vraqtio sam se u školu, tako je najbolje. Nataša i ja se super slažemo, i ona mi je trenutno najbitnija osoba koju imam pored sebe. Da nje nema, mnogo bih teže podneo sve ovo. Primetio sam da nisi baš najbolje, ali hoću da ti kažem da digneš glavu, jer ti si moja mama. Iskreno mnogo mi je teško ovih šest meseci, ali to će proći. Svašta sam čuo o tebi za ovih šest meseci, bilo to istina ili ne, ti si moja mama i ja tebe volim najviše na svetu. Mislim da sam za ovih šest meseci dosta porastao i promenio se, koliko fizički toliko i mentalno... - glasilo je pismo.

- Ljudi volim vas najviše na svetu, ovo mi znači više od svega - rekla je Keti.

Autor: K.K.