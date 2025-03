Sandra prekucala igricu: Obelodanila nove detalje flerta nje i Luke iza Anelinih leđa, evo koju taktiku koristi Vujović! (VIDEO)

Sve ide preko Terze?!

Sandra Obradović u "Šiša baru" razgovarala je sa voditeljom Darkom Tanasijevićem o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i o ostalim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Da li te Luka juri? - upitao je Darko.

- Ma kako ne juri. Stalno mi dobacuje, prolazi pored kreveta i peva mi pesme. Pevao je: ''Eh što nisam sunce''. On želi da se pomiri sa mnom, ali ja ne želim. Toliko ljubavi, truda i poštovanja sam uložila u njega, a ništa nisam dobila zauzvrat. On obožava da se sa mnom svađa, da nema uši oko glave bi se smejao. Ja uživam u tome da ga vređam i vređaću ga do kraja jer ništa drugo nije ni zaslužio - rekla je Sandra.

- Šta misliš o njegovom odnosu sa Aneli? - upitao je Darko.

- Ona ne znam da li je luda ili glupa, meni stvarno nije jasno. On stalno dolazi kod mene, Terza i on se sve domunđavaju. Terza me zove krišom u toalet i pokazuje mi njegove slike, ja sam u šoku - rekla je Sandra.

- Kako gledaš na Matoru? - upitao je Darko.

- Razočarala me. Pravila se luda da ne zna kakva je Dragana i ko je ona, ja sam pokušala da je sklonim od nje. Dragana je dno dna, videćemo s kim će se sve smuvati - rekla je Sandra.

- Šta misliš o Eni i Peji? - upitao je Darko.

- Oni se vole, ali padaju jako teške reči - rekla je Sandra.

Autor: N.P.