Saga bez kraja!

U toku je emisija "Pitanja novinara", Darko Tanasijević podigao je

- Što nosiš ogrlicu ako nećeš da budeš sa njom? - pitao je Darko.

- Ide mi uz kačket, a okrenuo sam sa unutrašnje strane. Videćemo napolju ko je Mitar Mirić, a ko fićfirić - rekao je Luka.

- Znam da nikad voditelj neće doći i baciti bubu da bi se neko posvađao zbog naših roditelja. Njegovo mišljenje je to i ima pravo - rekla je Aneli.

- Ne može on da odlučuje, ako sam ja sa Aneli onda smo mi porodica - rekao je Luka.

- Ne treba tako pričati. Nije imao Baja koga okrenuti, o meni je sve u novinama. Nema šta da se sazna, jedino postoji mogućnost da je u kontaktu sa Asminom. I da je istina i da nije, on kontaktira sve osobe koje su u sukobu sa mnom - rekla je Aneli.

- Ona kao da je tri dana u rijalitiju - rekao je Luka.

- Kako je odvratan. Ja imam jedan problem. On mene tako nervira - rekla je Aneli.

- Tebe neko ne podržava zbog tvog ponašanja. Možda sam ubačen u rijaliti da bi me Asmin, Janjuš i Đedović napravili magarcem. Da se moj otac čuje sa njenim bivšim mužem, nikad - rekao je Luka.

- Imam pravo da mislim - rekla je Aneli.

- Ne možemo da budemo zajedno nikad. Ovo meni moraš da kažeš, a ne svako tvoje razmišljanje je ovde. koristiš situaciju da me gaziš. Meni se skupilo od juče. Nisam te ostavio, izašla si iz kreveta. Meni je želja da budem sa njom, a mišljenje mi je da zbog ovoga što radimo nećemo biti zajedno - rekao je Luka.

- Rekao si mi da imam krevet pored i da pređem - rekao je Luka.,

- Ugasio si svaku moju volju da nešto komentarišem - rekla je Aneli.

- Milan dolazi ovde i ja ćutim. Nisam igrao kolo sa Mateom, nisam znao da će da uđe. Nas petoro je igralo kolo, a njih 4 su se uhvatile za poslenjeg do mene, nisam igrao kolo sa njom. Koristi sve da doođe i da me blati - rekao je Luka.

- Ne priča čovek sa mnom ceo dan. Od juče ne priča sa mnom. Masakriraće mi psihu. Uveravaće me da je to laž. Ja ispadam bolesnica koja njemu prigovara. Za sve što sam mu rekla dobila sam osudu za to. On govori da sam ja bolesna - rekla je Aneli.

- Sad me ponižava. Ne znaš da poštuješ partnera. zapamtićeš ove datume. Ti si ta koja je našu vezu upropastila jer si prošla sve ovo za prethodne dve godine. Uvek dođe svađa jer ti imaš meni nešto da zameriš. Ti ovde dođeš i kažeš. Njih 4 su uletele u radio, nisam ni video Mateu. Ako je u poslednje vreme nisam ispoštovao... - rekao je Luka.

- Danas sam prvi put čula da je Baja neko ko bi sa dva telefonska poziva saznao nešto. Da se ona pitala on ne bi bio ovde, tako da ona ne bi ni bila sa njom. Baju podržavam da piše komentare, čula sam da je i njena majka dala sebi za pravo. Bajo, samo rokaj! Uzmi operi kosu i skini Stefanino odelo. Ova koja se svakome ubacuje, svakoga vređa i ponižava, a ni sa čim nije potkrepljena. Celu ekipu iz Paba je podigla da me dva meseca provociraju. U transporter keru - rekla je Sandra.

- Ne vređaj mi devojku. rekla si da ćeš mi biti žena, a ja poslednji muškarac u tvom životu. I dalje pamtiš poljubac? - skočio je Luka.

- Idi tamo, zamoli Biljanu da ti pozajmi pežo - rekla je Sandra.

- Aj,p svi, poljubac, poljubac - vikala je Aneli.

- Očekuj da vidiš šta je flert, pa da ti dam za pravo da komentarišeš. Sad sam ti pokazao i dao za pravo - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić