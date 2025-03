Pljušte prozivke: Aneli i Zola nikad brže zaratili zbog Janjuša, istina isplivala na videlo! (VIDEO)

Očekivano?!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića je postavio naredno pitanje Eni Čolić kako bi otkrila koga bi izabrala za dečka da sada ima mogućnost da bira.

- Ena da sada biraš svoju ljubav u rijalitiju, koga bi izabrala? - upitao je Mića.

- Izabrala bih isto jer je on dobar dečko i zato me bole stvari koje on uradi jer ja to ne očekujem - rekla je Ena.

- Je l' te Janjuš posavetovao da kreneš na mene? - upitala je Aneli.

- Jeste, ne znam kakav problem imaš sa mojim mišljenjem - rekla je Ena.

- Je l' istina da je Janjuš poslao poklon za Sandru preko tebe? - upitao je Mića.

- Jeste - rekao je Zola.

- Bebice šta misliš o Zolinom ulasku i o tome ko je bitan, a ko nije? - upitao je Mića.

- On je maher u tome da ume da zakuva - rekao je Bebica.

- Aneli ko je po tebi veći folirant Sandra ili Luka? - upitao je Mića.

- Ja Sandru ne primećujem, Luka mi je blam jer je izljubomorisao što je Janjuš poslao poklon za Sandru - rekla je Aneli.

- Zola da li osećaš neku odgovornost da treba da popričaš sa Stefani? - upitao je Mića.

- Mi smo uvek imali dobar odnos, ali ne želim da forsiram nikakav razgovor. Ako mogu da sedim s Aneli koja je najveći folirant, mogu i sa Stefani - rekao je Zola.

- Ako sam ja folirant, šta li si ti onda? Njega je drugar napujdao protiv mene, folirant je težak - rekla je Aneli.

- Pa kaži šta sam sve folirao? - upitao je Zola.

- Sve si folirao - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.