OPŠTE RASULO! Đedović MATIRAO Ivana jednim pitanjem, srušio mu sve razvijene teorije o Gastozu, Marinković NE ZNA GDE BIJE (VIDEO)

Haos na sve strane!

Moderator Debate Marko Đedović dao je reč Ivanu Marinkoviću, te je nastavio raspravu sa njim.

- Da li smo svi podržali tvoje promene u odnosu sa Željkom?! Svi su podržali tvoje promene i verovali u njih, zašto tebi u 45 smo verovali, a njemu u 33 i ne verujemo - pitao je Marko.

- Ja mu ne verujem... - rekao je Ivan.

- Ti si se promenio u 45, kako ne podržavaš druge - pitao je Đedović.

- Već treću godinu ne zaboravljam da je ova devojka u septembru mesecu rekla da je na pravom putu i da se promenila, pokazala je totalno suprotno, nije se promenila Njegovu promenu ću kada vidim i da podržim, sada je ne vidim - rekao je Ivan.

- Od njegovih promena zavisi život njegovog deteta, velika je razlika - skočila je Anđela.

- Anđela i ja smo na dobrom putu čim Ivan ne vidi promene - rekao je Gastoz.

- Kada sam mu rekao da očekujem od njega da se vrati u karijeru, on mi je na to odgovorio: "Gledaćeš me i sledeće sezone" - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić