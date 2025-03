Svaki dan legnem sa kajanjem: Vujović između dve vatre dok se Aleksandra i Ivan vređaju međusobno (VIDEO)

Karambol!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić neprestano vređaju jedno drugo. Luka Vujović pokušava da smiri situaciju.

- Ja tebe provociram - pitala je Aleks.

- A ti mene za moju muškost - uzvratio je Ivan.

- Ti si prvi počeo - odgovorila je kratko.

- Ja sam čekalica - odgovorio je.

- Ti mene provociraš, i ja sam stara čekalica - odgovorila je ona.

- Hoćeš da me biješ - zapitao se Ivan.

- Meni je dete najvrednije - rekla je Aleksandra.

- Evo ti tamo skim pričaš, sa onima što su ti rekli da ti je ćerka ku*va - odbrusio je Ivan.

- A šta ti? Kad je Uroš govorio da sam prostitutka ti si podržao - rekla je Aleksandra.

- Nisam to čuo, majke mi, izvini - odgovorio je Luka.

- Svaki dan legnem sa kajanjem. Završili smo, okej. Pusti me da živim do kraja normalno da se ne svađamo. Luka, nemoj da staješ na njegovu stranu kad se mi svađamo. Boli me - uplakano je pričala Aleks.

Detaljnije pogledajte u videu.

Autor: A.Anđić