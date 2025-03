KAKAV BLAM: Korda i dalje TVRDI da se nije čuo sa Aleksandrom, Ana mu poručila da NE PADA na njegove fore (VIDEO)

Ne prestaje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Stefana Kordu.

- Zašto i dalje lažeš da se nisi javio Aleksandri Vučenović - glasilo je pitanje.

- Ja i dalje tvrdim - rekao je Korda.

- Čim si izašao, zapratio si je - rekao je Milan.

- Nisam je zapratio, nisam joj poslao broj telefona. Ne bih lagao sebe ni Anu - rekao je Stefan.

- Smatram da jako sebe kanali ovim. On se njoj javio da vidi zašto je izbacivala storije. On je hteo da je pita zašto mu se meša u vezu. Smatram da se kanali ovim što radi. Boji se će Ana da ga ostavi ako prizna. Treba da kaže i da prizna da je zas*ao. Sve si priznao do sad, takođe treba i za Aleksandru. Nisam imao lošu nameru - rekao je Munja.

- On je hteo da razgovara sa Tobom. Ja sam mu rekao da ti sve kaže. Ti si spavala pa nije uspeo - dodao je Đedović.

- Ja sam otišao na sahranu njenog oca da budem uz nju i celu porodicu. Da li ima poligraf i veštačenje telefona, ja ću na sve da idem. Ja jesam pričao sa njima o tome ali... - započeo je Korda.

- Ona je drugim telefon snimala vaš razgovor - ubacio se Mateja.

- Oni kažu da ti njima nisi bio nikad porodica već samo Anin dečko. Sve se zna šta si radio napolju, a najmanje si bio podrška Ani - rekao je Milan.

- Sve mi je sumnjivo. Ja verujem svemu što se ovde priča. Kažem mu da jako ružno izgleda kad se meni pravda, a napolju jako ružno izgleda istina koja kruži. Ustani reci da se jesi raspitivao, šta si radi i kraj, gotovo. Mi nismo glupi. Moja sestra nije glupa. Vidiš da su brzo došli do informacija. Ti si se zeznuo. Nisam toliko glupa i naivna da padnem na te fore - rekla je Ana.

- Rekao je da kakav god budeš imala plan napolju da će ti sve pokvariti - dodao je Milan.

- Kada bude bilo 40 dana, ako sve saznam, odmah ću da kažem da ga odjave. Hoću da ispadnem fer do kraja - rekla je Ana.

- Ana, ti njemu ne možeš da pređeš preko toga - upitao je Milan.

- Ne mogu. Ja poštujem sebe i poštujem svoju porodicu. Napravio mi je priču koja mi nije trebala. Kažem mu da hoću svoj mir i da odmorim od svega.

- Kaže da će da ti pravi dete, ćerku, da bude tako lepa kao ti - dodao je Milan.

- On nema obzira da je žena u žalosti - istakla je Kačavenda.

- Ja znam da ja nju iskreno volim. Imao sam i imam svojih greški. Ja sam se izvinio njenoj porodici još prošle godine - rekao je Korda.

- On se plaši da će ona da ga ostavi, zato neće da prizna - umešao se Terza.

- Tek sam ovde saznala da si se dopisivao sa tetkom. A šta si još gore radio kad si otišao. Što bi moja sestra objavila bilo šta. Nema prečeg posla nego da se bavi sa mnom - dodala je Ana.

- Ja ti ne želim loše. Reci da jesi - umešao se ponovo Munja.

- Ona je lepo rekla da nema snage da je uhodi i da je maltretira - upetljala se i Kačavenda.

- Ona moli Boga da on ovde ne prizna jer će onda tek da joj krene haos od njega - zaključio je Karić.

- Mene u životu nećete naterati. Neće me niko naterati da priznam ono što nisam uradio - pobesneo je Korda.

- Ja kad saznam to, donosim mu telefon i njegov prazan novčanik - zaključila je Ana.

- Šta tebe toliko vezuje za njega - Mića je uputio Ani pitanje.

- Emocija - kratko je odgovorila.

- Ana je ovde predstavila kao najbolju verziju sebe i svesna je da time što kanali kordu ona održava mišljenje koje je postavila o sebi, a da je ovakvog muškarca takođe teško naći. Ona se i plaši njega. Ona od početka govori da ne planira da bude sa Kordom više nikad.Ovo su stvari preko čega niko ne bi smeo da pređe. Opet kažem da imam utisak da hoćeš sebe da predstaviš u što boljem svetlu - rekao je Ivan.

- Kako bi se osećao na njenom mestu - glasilo je pitanje za Kordu.

- Ja bih njoj verovao - odgovorio je.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić